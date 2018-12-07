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Новости экономики за 07.12.2018
Новости Беларуси. Сколько белорусских предприятий представлены на стендах «Вьетнам Экспо», как выросли золотовалютные резервы Беларуси, и что предлагает обсудить Министерство по налогам и сборам? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ
Национальная экспозиция Беларуси масштабно представлена на международной выставке «Вьетнам Экспо», которая проходит в Хошимине. Свою продукцию презентуют более 60 отечественных предприятий. В 2018 году наша страна участвует в статусе почетного гостя. Национальный колорит экспозиции добавляют белорусские мотивы. «Вьетнам Экспо» является крупнейшей международной выставкой страны и проводится уже в 16-й раз. В пяти павильонах центра «Сайгон» свои стенды разместили 750 компаний из 20 стран.
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Новости Беларуси. Сколько белорусских предприятий представлены на стендах «Вьетнам Экспо», как выросли золотовалютные резервы Беларуси, и что предлагает...
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