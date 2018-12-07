Белорусский судья доставлен в больницу после удара от хоккеиста «Локомотива»

Белорусский лайнсмен Иван Дедюля был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой после удара, который нанес хоккеист ярославского «Локомотива» Артур Каюмов, сообщает «Спорт-Экспресс».



Фото: Игорь Попеня, belarushockey.com

Каюмов сначала не по правилам атаковал защитника «Йокерита» Йеспера Йенсена, а потом попытался затеять потасовку и нанес удар Ивану Дедюле. По словам хоккеиста, он сделал это непреднамеренно.

— Мне потом объяснили, что не стоило было этого делать. Я все прекрасно понимаю, виноват. Но никакого умысла с моей стороны не было. Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча подошел к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, ему наложат пару швов. Мне хотят дать больше, чем предусмотрено регламентом? Я не могу повлиять на чьи-то решения. Но у меня никогда не было проблем с судьями, да и удалялся я редко. Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно. Что касается эпизода с моим нарушением, то там я виноват — не спорю. Был удар в голову и мне справедливо выписали большой и дисциплинарный штраф.