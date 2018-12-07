8 декабря. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Католический мир - День непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

Международный день художника.

Узбекистан - День Конституции.

ПРИМЕТЫ:

Климент. Климентьев день: зима клин клином вышибает. Любое важное дело можно в этот день начинать только натощак.

РОДИЛИСЬ:

65 до н.э. ГОРАЦИЙ (Квинт Гораций ФЛАКК), древнеримский поэт.

1861 Жорж МЕЛЬЕС, французский иллюзионист, киноэкспериментатор. Ему принадлежит честь открытия основных киноприемов: стоп-кадра, ускоренной и замедленной киносъемки и многих других кинотрюков. Скончался нищим в приюте для престарелых.

1929 Клара Михайловна РУМЯНОВА, российская актриса. В детстве у Клары был очень низкий голос, альт. Когда она во время войны Клара с большим бантом на голове выступала вместе с матерью в госпиталях, раненые смеялись и дразнили её: «Девочка с пропеллером, поющая басом!». Многие ошибочно считают, что Заяц из «Ну, погоди!» был озвучен Надеждой РУМЯНЦЕВОЙ, на самом деле Зайца озвучила Румянова.

1934 Алиса Бруновна ФРЕЙНДЛИХ, российская актриса.

1943 Джим МОРРИСОН, американский музыкант, лидер группы «The Doors», рок-легенда.

1945 Евгений Юрьевич СТЕБЛОВ, российский актер.

1945 Марыля (Марья Антонина) РОДОВИЧ, польская певица. Разведена, трое детей от двух браков.

1953 Ким (Кимила Энн) БЕЙСИНГЕР, американская актриса. В 1989 году за $20 млн. купила город Браселтон в штате Джорджия. Она вегетарианка.

1957 Марина Григорьевна ГОЛУБ, российская актриса и телеведущая. Погибла в ДТП в 2012 г.

1958 Александр Александрович ВАСИЛЬЕВ, российский историк моды, писатель и телеведущий. Знает 7 иностранных языков.

1962 Елена Викторовна ВАЛЮШКИНА, российская актриса.

1966 Шиннейд Мари Бернадетт О’КОННОР, знаменитая ирландская певица. Из-за прогулов ее несколько раз выгоняли из школы, она воровала деньги у отца, подворовывала в магазинах и однажды была поймана с поличным. У неё от четырёх браков четверо детей. В 2017 г. сменила имя на Магду ДАВИТТ, в 2018 г. приняла ислам и взяла новое имя – Шухада.

1975 Артем Никитич МИХАЛКОВ, российский актер и режиссер.

1982 Ники МИНАЖ (Оника Таня МАРАЖ), американская певица и актриса.

СОБЫТИЯ:

1863 Вышла в свет книга англичанина Д. ФРИНГА «Описание игры в футбол». В ней автор впервые изложил 13 основных футбольных правил.

1881 Сгорел Венский оперный театр, в пожаре погибли 850 человек (самый ужасный театральный пожар в мировой истории).

1941 Первые 25 танков Т-34 выпустил эвакуированный Харьковский тракторный завод.

1956 Сборная СССР стала олимпийским чемпионом по футболу, победив в финале Югославию со счетом 1:0.

1980 Убийство Джона ЛЕННОНА в Нью-Йорке. Джон возвращался с Йоко ОНО к себе домой со студии звукозаписи. Убийца - Марк Дэвид ЧАПМЭН - ранил музыканта в грудь, спину и левую руку. Смерть наступила полчаса спустя. Ранее в этот же день Леннон дал убийце автограф.

1991 В правительственной резиденции «Вискули» в Беловежской пуще под Брестом руководители России, Беларуси и Украины (Борис ЕЛЬЦИН, Станислав ШУШКЕВИЧ и Леонид КРАВЧУК) подписали соглашение о создании Союза Независимых Государств вместо СССР; это решение президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ осудил как неконституционное.

1999 Президенты Республики Беларусь и Российской Федерации подписали Договор о создании Союзного государства Беларуси и России. Он вступил в силу 26 января 2000 года.

