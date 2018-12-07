Художница Анастасия Фетисова посвятила 1000-летию Бреста персональную выставку

В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра сегодня открылась персональная выставка члена Союза художников Беларуси Анастасии Фетисовой "Старый Брест и брестчане", передает корреспондент БЕЛТА.



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Выставка посвящена грядущему 1000-летию Бреста. Ее можно разделить на три части: город детства художницы, Брест средневековый и портретные пастельные зарисовки "Ваши прекрасные лица". Всего в экспозиции представлено 73 работы. Это картины, написанные в разные годы, которые объединяет одна тема - любовь к родному городу и его жителям.



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Основную часть экспозиции составляет серия работ "Брест средневековый", которая создавалась в 1990-е годы. Причем в ней представлен не вымышленный город, а скрупулезно воспроизведенный на основе архивных документов и чертежей. Свое возрождение на холстах получили многочисленные монастыри и храмы, планы старого города. С живописных полотен на посетителей смотрят исторические личности, чьи имена связаны с Брестом: Витовт, Радзивилл Черный, Остафий Волович, Антоний Тизенгауз, Лев Сапега. Многие из представленных на выставке работ сейчас хранятся в фондах областного краеведческого музея.



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"Если бы не было Анастасии Фетисовой, мы бы не видели, каким был Брест раньше. Благодаря ее внутреннему импульсу, желанию, мы можем ходить по средневековым улочкам, сравнивать, что было - что стало. Рассматривая панорамы города, пытаемся найти свои дома", - поделилась эмоциями художница Нина Чурабо, которая выросла в городе над Бугом.

Галерея из четырех десятков портретов современников написана в течение этого года. На них изображены как известные в городе люди - поэты, художники, актеры, так и обычные брестчане, прохожие, чьи лица и образы заинтересовали художницу. Кстати, многие герои зарисовок пришли на вернисаж, чтобы поздравить Анастасию Фетисову с персональной выставкой. "В зале собралась вся культурная элита Бреста, - отметил председатель областной организации Союза художников Павел Рябов. - Я очень рад, что эта выставка состоялась. Здесь представлены как известные работы, которые мы видели в разных городских музеях, так и новые картины. Для меня лично стала открытием живопись на металле".