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Сто гимнасток из десяти стран борются за награды турнира в Минске

08.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Вершины художественной гимнастики. В Минске сегодня завершается 16-й международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, сообщает телеканал «МИР 24».

За медали борются почти 100 спортсменок из десяти стран. Кроме хозяек ковра, свое мастерство демонстрируют представительницы Израиля, Италии, Казахстана, Кипра, Литвы, Польши, России, Украины и Эстонии. Медали разыгрывают в трех возрастных категориях.

«Я надеюсь, что соревнования принесут только хорошее настроение гимнасткам. Тем более это важно, ведь в следующем году состоится чемпионат мира среди юниорок», – заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 1988 года Марина Лобач.

Во все дни состязаний вход для зрителей свободный. Помимо соревновательной программы, любителей художественной гимнастики ожидают показательные выступления спортсменок на гала-концерте, который сегодня.



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Теги: Минск
 
 
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Кроме хозяек ковра, свое мастерство демонстрируют представительницы Израиля, Италии, Казахстана, Кипра, Литвы, Польши, России, Украины и Эстонии.
 
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