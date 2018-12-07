Сто гимнасток из десяти стран борются за награды турнира в Минске

Вершины художественной гимнастики. В Минске сегодня завершается 16-й международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач , сообщает телеканал «МИР 24».

За медали борются почти 100 спортсменок из десяти стран. Кроме хозяек ковра, свое мастерство демонстрируют представительницы Израиля, Италии, Казахстана, Кипра, Литвы, Польши, России, Украины и Эстонии. Медали разыгрывают в трех возрастных категориях.

«Я надеюсь, что соревнования принесут только хорошее настроение гимнасткам. Тем более это важно, ведь в следующем году состоится чемпионат мира среди юниорок», – заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 1988 года Марина Лобач.

Во все дни состязаний вход для зрителей свободный. Помимо соревновательной программы, любителей художественной гимнастики ожидают показательные выступления спортсменок на гала-концерте, который сегодня.