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Сто гимнасток из десяти стран борются за награды турнира в Минске
08.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Вершины художественной гимнастики. В Минске сегодня завершается 16-й международный
За медали борются почти 100
«Я надеюсь, что соревнования принесут только хорошее настроение гимнасткам. Тем более это важно, ведь в следующем году состоится чемпионат мира среди юниорок», – заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 1988 года Марина Лобач.
Во все дни состязаний вход для зрителей свободный. Помимо соревновательной программы, любителей художественной гимнастики ожидают показательные выступления спортсменок на гала-концерте, который сегодня.
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Кроме хозяек ковра, свое мастерство демонстрируют представительницы Израиля, Италии, Казахстана, Кипра, Литвы, Польши, России, Украины и Эстонии.
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