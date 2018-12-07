ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Топ-10 любимых брендов белорусов вошел «Беллакт»

08.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
В Топ-10 любимых брендов белорусов вошел «Беллакт»

В Беларуси составлен рейтинг продуктовых брендов, которые пользуются у населения наибольшим доверием и симпатией. Возглавил список фаворитов молочный производитель «Савушкин продукт», рассказали организаторы премии «Народная марка».

Лучших производителей продуктов питания определили потребители. Во время исследования были распространены около 3 млн. анкет и получены 438 тысяч голосов. Чтобы обеспечить репрезентативность, организаторы опросили респондентов из всех областей, разных возрастов и социальных групп. При этом каждого участника попросили назвать лучшие торговые марки, а не выбрать из списка.

В список самых популярных вошли 10 торговых марок. Первое место с большим отрывом завоевал обладатель гран-при народной премии - «Савушкин продукт». Брестский производитель победил в каждом регионе, а в общем рейтинге получил 18,13% голосов.

Второе место досталось молочной марке из Волковыска – «Беллакт». За него проголосовали 5,79% респондентов. В первую «тройку» также вошла шоколадная фабрика «Коммунарка», которую выбрали 4,21% белорусов.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси составлен рейтинг продуктовых брендов, которые пользуются у населения наибольшим доверием и симпатией. Возглавил список...
 
Новости дня
Новости разные
 
Добрые праздники. Акция «Наши дети» стартует 10 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика