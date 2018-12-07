В Топ-10 любимых брендов белорусов вошел «Беллакт»





В Беларуси составлен рейтинг продуктовых брендов, которые пользуются у населения наибольшим доверием и симпатией. Возглавил список фаворитов молочный производитель «Савушкин продукт», рассказали организаторы премии «Народная марка» .

Лучших производителей продуктов питания определили потребители. Во время исследования были распространены около 3 млн. анкет и получены 438 тысяч голосов. Чтобы обеспечить репрезентативность, организаторы опросили респондентов из всех областей, разных возрастов и социальных групп. При этом каждого участника попросили назвать лучшие торговые марки, а не выбрать из списка.

В список самых популярных вошли 10 торговых марок. Первое место с большим отрывом завоевал обладатель гран-при народной премии - «Савушкин продукт». Брестский производитель победил в каждом регионе, а в общем рейтинге получил 18,13% голосов.

Второе место досталось молочной марке из Волковыска – «Беллакт». За него проголосовали 5,79% респондентов. В первую «тройку» также вошла шоколадная фабрика «Коммунарка», которую выбрали 4,21% белорусов.