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Сафронов сообщил подробности свадьбы Волочковой

08.12.2018 00:40 — Разное | UDF  
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Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
О новом ухажере Анастасии Волочковой уже ходят легенды. Сплетничают, что нынешний избранник Насти – выходец из Чечни, который на момент встречи с балериной подрабатывал обычным охранником, а сейчас и вовсе бездельничает. Настя уже устала оправдываться, что слухи никакого отношения к действительности не имеют. Но при этом все равно умалчивает, с кем встречается.

Самый известный художник России Никас Сафронов, которого "Дни.ру" спросили о будущем муже Волочковой, считает, что Настя имеет полное право никому ничего не объяснять.

"Настя не должна отчитываться за свою личную жизнь, – кричит Никас. – Если она пока не хочет называть имя своего избранника, это ее право. И те, кто ее знает, должны принимать это спокойно. Когда состоится свадьба, тогда все и узнают. Мне кажется, если такое произойдет, торжество у Насти будет роскошным – по-другому она уже не умеет. Что касается сплетен, то на них обижаться не стоит. Про известных людей всегда любят выдумывать небылицы. Мне тоже часто достается незаслуженно. Хотя я никогда не был скандальным художником, не ходил голым по улицам. Но меня постоянно в чем-то обвиняют. То много детей – значит, вел распутный образ жизни. Занимаюсь благотворительностью – грехи замаливаю. Пишу портреты знаковых лиц современности – подлизываюсь. Таков род людской – при желании всегда найдет, к чему придраться. Например, Волочковой постоянно достается за ее романы".

Недавно балерина угодила в новый скандал – рассорилась с мачехой и забрала от нее своего отца-инвалида. Теперь он живет в пансионате, ему обеспечен круглосуточный профессиональный уход. "Наверное, любой нормальный человек так бы сделал, – полагает Сафронов. – Как дочь, она обязана заботиться об отце. И вообще дети должны сделать все, чтобы родители, уйдя на пенсию, жили достойно. Чтобы потом, когда их не станет, их бы не мучила совесть. Я знаю, что Анастасия – человек порядочный и сердечный".


Фанаты Анастасии Волочковой уговаривают ее подать в суд на бывшую мачеху – за то, что плохо ухаживала за ее отцом. Но Никас призывает не держать зла и забыть все: "Надо просто успокоиться, сказав себе: "Теперь я буду заниматься своим отцом сама. И спасибо за то, что вы были с ним какое-то время"[/i]. Ведь, действительно, эту женщину он когда-то сам выбрал, жил с ней – так что стоит с миром отпустить и не держать зла. Ведь любые склоки только больший негатив и сплетни вызовут вокруг ее имени. А действия той женщины пусть будут на ее совести, все равно в конечном счете все мы держим ответ перед Богом".[i]

 
 
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О новом ухажере Анастасии Волочковой уже ходят легенды.
 
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