Сафронов сообщил подробности свадьбы Волочковой



Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com

Самый известный художник России, которого "Дни.ру" спросили о будущем муже Волочковой, считает, что Настя имеет полное право никому ничего не объяснять.кричит Никас. –Недавно балерина угодила в новый скандал – рассорилась с мачехой и забрала от нее своего отца-инвалида. Теперь он живет в пансионате, ему обеспечен круглосуточный профессиональный уход.полагает Сафронов. –Фанатыуговаривают ее подать в суд на бывшую мачеху – за то, что плохо ухаживала за ее отцом. Но Никас призывает не держать зла и забыть все: "Надо просто успокоиться, сказав себе: "Теперь я буду заниматься своим отцом сама. И спасибо за то, что вы были с ним какое-то время"[/i]. Ведь, действительно, эту женщину он когда-то сам выбрал, жил с ней – так что стоит с миром отпустить и не держать зла. Ведь любые склоки только больший негатив и сплетни вызовут вокруг ее имени. А действия той женщины пусть будут на ее совести, все равно в конечном счете все мы держим ответ перед Богом".[i]