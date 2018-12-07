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В Витебске автобус несколько метров протащил зажатую в дверях женщину
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Инцидент произошел сегодня около 12.15 на остановке по ул. Гагарина рядом с предприятием «Знамя индустриализации». 59-летняя женщина выходила через заднюю дверь из городского пассажирского автобуса, держась за поручень на дверях. Водитель закрыл двери, и они зажали руку.
Пенсионерка упала, автобус протянул ее несколько метров по земле. В результате падения она сломала стопу, женщину госпитализировали.
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В Витебске у женщины зажало руку в дверях автобуса.
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