"Извиняться пришлось всем перед всеми". Итоги встречи партнеров по ЕАЭС

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Вопрос с генсеком ОДКБ решат до нового года

— заявила, отметив, что на повестке дня стояли слишком уж острые вопросы.Это и устранение барьеров, вопросы цен на газ и нефть.Еще один вопрос, обсуждение которого, по словам Натальи Эйсмонт,назначение генсека ОДКБ.рассказала пресс-секретарь президента. Эйсмонт подтвердила, что лидеры государств в Санкт-Петербурге договорились решить этот вопрос еще до нового года.Эйсмонт напомнила, что если какая-либо страна — участница ОДКБ не подписывает решение, то она имеет право его не исполнять.— добавила пресс-секретарь.Напомним, президент Беларусив четверг, после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, заявил, что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Беларуси.