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На станции метро "Первомайская" мужчина попал под состав
Фото из социальных сетей
ЧП произошло около 23.00 на станции метро «Первомайская». Как сообщают наши читатели, мужчина оказался на рельсах перед подъезжающим поездом.
Фото прислано TUT.BY Русланом
«В 22.54 на станции „Первомайская“ под состав попал мужчина. Ведутся соответствующие действия, связанные с данным происшествием. Задержка движения составила 17 минут», — сообщила пресс-служба метрополитена.
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В столичной подземке на рельсах оказался человек. Движение на красной ветке было приостановлено.
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