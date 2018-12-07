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Школьница пыталась похудеть до 38 килограммов и погибла

08.12.2018 00:05 — Разное | UDF  
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Фото: из открытых источников
Мечтала похудеть: 16-летняя школьница покончила с собой.

Девушка скончалась дома 30 ноября, но шокирующая новость стала распространяться только сейчас, после того как прошли похороны.

Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Пермского края России. Как сообщается, школьница росла в благополучной семье. Как отмечают ее родные и близкие, девушка была нормального телосложения, но, несмотря на все доводы со стороны родителей, она в последние годы пыталась сбросить вес.

Школьница придерживалась строжайшей диеты, пила таблетки для похудения. Ее цель была - весить 38 килограммов не позднее начала декабря этого года.

В день смерти девушка написала прощальное сообщение подруге, в котором рассказала, что не смогла достичь желаемого результата к назначенному сроку и поэтому она не хочет больше жить.

Когда родители вернулись домой, то девочка была мертва. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Новости
 
 
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Мечтала похудеть: 16-летняя школьница покончила с собой.
 
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