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Ведущая BBC прервала прямой эфир, уехала домой и покончила с собой

08.12.2018 00:03 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
На работе 41-летняя Вики Арчер сказала коллегам по BBC Radio Shropshire, что ей нужен перерыв, и выглядела расстроенной. Женщина поехала домой, и спустя несколько часов родственники нашли её мёртвой.

Трагический инцидент произошёл ещё в августе, но о том, что мать троих детей в тот вечер решила именно свести счёты с жизнью, стало известно сейчас. Об этом сообщили в коронерском суде Шропшира, пишет Би-би-си.

Вики больше 20 лет работала на радио и имела вполне успешную карьеру. Но следователь рассказал, что Вики страдала депрессией и ранее уже предпринимала две попытки самоубийства, пишет The Sun. Кроме того, незадолго до смерти женщина размещала в «Твиттере» записи о внутренних демонах и проблемах психического здоровья. Также она поделилась номером телефона доверия и написала об «обидных сплетнях».

Ведущая BBC прервала прямой эфир, уехала домой и покончила с собой

«Сплетни редко бывают добрыми, позитивными или обнадёживающими. Они обычно агрессивны, вредны и не имеют к вам никакого отношения», — написала в своем твиттере Вики Арчер.

Ведущая BBC прервала прямой эфир, уехала домой и покончила с собой

В роковой вечер женщина прервала эфир на радио, сказав, что ей «нужен перерыв», и отправилась домой. Через несколько часов к ней пришёл отчим, который должен был починить плиту. Он обнаружил, что дверь была заперта на ключ изнутри, а на стук никто не отвечал. Тогда обеспокоенному пожилому мужчине пришлось забираться в дом через окно, и он нашёл падчерицу мёртвой.

 
 
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На работе Вики Арчер сказала коллегам, что ей нужен перерыв, и выглядела расстроенной.
 
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