Победительницей Miss Supranational-2018 стала красавица из Пуэрто-Рико. 7 фото девушки

В Польше состоялся финал конкурса Miss Supranational-2018. Шоу было юбилейным – десятым.

Обладательницей главного титула стала представительница Пуэрто-Рико Валерия Васкес. Девушке 24 года. Корону ей вручила победительница прошлогоднего конкурса.

Первой вице-мисс стала участница из США.

Как менялись стандарты женской красоты за последние 65 лет. Фотофакт ( читать далее ).

Мы собрали 7 ярких фото новой обладательницы звания Miss Supranational.



Фото: instagram.com/valeriavaz__



Фото: instagram.com/valeriavaz__



Фото: instagram.com/valeriavaz__



Фото: instagram.com/valeriavaz__



Фото: instagram.com/valeriavaz__



Фото: instagram.com/valeriavaz__



Фото: instagram.com/valeriavaz__

За титул боролись более 70 участниц со всех уголков планеты. Беларусь представила 22-летняя Маргарита Мартынова – учитель из Гродно, которая в нынешнем году завоевала титул «Первая вице-мисс Беларусь».