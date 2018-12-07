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Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»
Новости Беларуси. На лыжную трассу в «Раубичах» 7 декабря вышли белорусские тракторы. Наши конструкторы по поручению Президента создали отечественные ратраки – специальную снегоуплотнительную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам спортсменов, ратрак – это сердце «Раубич». И пока оно импортное. Но теперь появился белорусский аналог сложной и дорогостоящей машины. В испытаниях наших ратраков поучаствовал и корреспондент Евгений Пустовой.
Сегодня пахарей-белорусов отправили на лыжный курорт, в «Раубичи» – так о своих разработках шутят конструкторы МТЗ. А если серьезно, то в Беларуси появился новый вид техники – ратраки – снегоуплотнительные машины. Они нужны и для фристайла, и для биатлона, наших медальных видов спорта.
Новая линейка техники для зимних видов спорта – «олимпийская вершина» для МТЗ. Мировые производители создавали такие машины десятилетиями. Наши конструкторы справились за несколько месяцев.
Андрей Стасилевич, генеральный конструктор МТЗ:
Создать свои снегоуплотнители – это поручение Президента. В сентябре главе государства даже показали целую линейку специальной техники. Четыре модели.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поручения услышали, недочеты – доработали. Время испытаний.
Техзадание: не хуже импортных аналогов, но дешевле. Модели создали и для спортивных школ, и для республиканских центров олимпийской подготовки. Причем половина техники унифицирована: зимой машина каток заливает или снег уплотняет, а летом – землю пашет.
Владимир Коробкин, главный конструктор по специальной технике МТЗ:
Свои ратраки расчищают дорогу к зимнему виду туризма. Правда, потребность страны – несколько сотен единиц такой техники. Но на белорусов на гусеницах уже обратили внимание давние партнеры МТЗ от сибирских равнин России до горнолыжных курортов Грузии.
Евгений Пустовой, СТВ:
В мире ратраки производят несколько фирм. Теперь в этом списке Беларусь, а это новая ниша машиностроения. У конструкторов год на то, чтобы название модели соответствовало ее компонентам.
Некоторые модели уже на 80 % полностью из наших компонентов. А вот импортные машины так и остались сегодня стоят на обочине снежной трассы. Белорусы справились своими силами.
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Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»
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Новости Беларуси. На лыжную трассу в «Раубичах» 7 декабря вышли белорусские тракторы. Наши конструкторы по поручению Президента создали отечественные ратраки...
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