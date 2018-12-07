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Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

08.12.2018 00:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На лыжную трассу в «Раубичах» 7 декабря вышли белорусские тракторы. Наши конструкторы по поручению Президента создали отечественные ратраки – специальную снегоуплотнительную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

По словам спортсменов, ратрак – это сердце «Раубич». И пока оно импортное. Но теперь появился белорусский аналог сложной и дорогостоящей машины. В испытаниях наших ратраков поучаствовал и корреспондент Евгений Пустовой.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Сегодня пахарей-белорусов отправили на лыжный курорт, в «Раубичи» – так о своих разработках шутят конструкторы МТЗ. А если серьезно, то в Беларуси появился новый вид техники – ратраки – снегоуплотнительные машины. Они нужны и для фристайла, и для биатлона, наших медальных видов спорта.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Новая линейка техники для зимних видов спорта – «олимпийская вершина» для МТЗ. Мировые производители создавали такие машины десятилетиями. Наши конструкторы справились за несколько месяцев.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Андрей Стасилевич, генеральный конструктор МТЗ:
Это совсем другая сфера применения. Поэтому нужно было изучить сначала предмет, задачи. Нам очень помогли коллеги-спортсмены и Министерство спорта. Они четко сформулировали свои потребности.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Создать свои снегоуплотнители – это поручение Президента. В сентябре главе государства даже показали целую линейку специальной техники. Четыре модели.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году вы обеспечиваете весь объем, который нужен для биатлонистов, лыжников и прочих. Обеспечиваете из того, что есть. В будущем году эта техника должна быть исключительно белорусской.

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Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Поручения услышали, недочеты – доработали. Время испытаний.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Техзадание: не хуже импортных аналогов, но дешевле. Модели создали и для спортивных школ, и для республиканских центров олимпийской подготовки. Причем половина техники унифицирована: зимой машина каток заливает или снег уплотняет, а летом – землю пашет.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Владимир Коробкин, главный конструктор по специальной технике МТЗ:
Снимаем с нее рабочее оборудование – оно легко демонтируется – и машина может использоваться по своему назначению в городе, для уборки, для транспортных работ. Для любых работ, как используются сегодня они в сельском хозяйстве.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Свои ратраки расчищают дорогу к зимнему виду туризма. Правда, потребность страны – несколько сотен единиц такой техники. Но на белорусов на гусеницах уже обратили внимание давние партнеры МТЗ от сибирских равнин России до горнолыжных курортов Грузии.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Евгений Пустовой, СТВ:
Пока обвес импортный, но к следующей зиме конструкторы обещали практически полностью локализовать производство.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

В мире ратраки производят несколько фирм. Теперь в этом списке Беларусь, а это новая ниша машиностроения. У конструкторов год на то, чтобы название модели соответствовало ее компонентам.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»

Некоторые модели уже на 80 % полностью из наших компонентов. А вот импортные машины так и остались сегодня стоят на обочине снежной трассы. Белорусы справились своими силами.

Белорусские ратраки: новинку МТЗ протестировали в «Раубичах»
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Новости Беларуси. На лыжную трассу в «Раубичах» 7 декабря вышли белорусские тракторы. Наши конструкторы по поручению Президента создали отечественные ратраки...
 
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