Добрые праздники. Акция «Наши дети» стартует 10 декабря

Торжественный старт новогодней благотворительной акции будет дан 10 декабря. И начнется она большим праздником в областном Дворце творчества детей и молодежи, куда приглашены более ста юных гродненцев.





Похожие утренники пройдут во всех районах Принеманья. А увидеть их во всей красе, найти себя на фото и окунуться в праздничную атмосферу можно в онлайн-дневнике акции «Наши дети», который будет размещен на сайте «Гродзенскай праўды», главного управления образования облисполкома и в других СМИ.

Кроме того, 215 ребят из нашей области станут участниками четырех республиканских благотворительных праздников, в том числе и главной елки страны с участием Главы государства. Пройдет она 26 – 27 декабря во Дворце Республики. Туда приглашены сто ребят от области: дети-сироты, из многодетных семей, семей военнослужащих,сотрудников органов внутренних дел, сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, из семей работников, которые обслуживали воинские контингенты в Афганистане или других государствах, на территории которых велись боевые действия, победители олимпиад, конкурсов, фестивалей. На празднике во Дворце Независимости 28 – 29 декабря побывают 25 человек – учащиеся учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического и общего среднего образования.

Победители пионерских конкурсов, члены БРПО – всего сорок человек – смогут посетить новогодние мероприятия в столице, которые состоятся в «БелЭкспо» 27 декабря. Еще один республиканский праздник пройдет в первых числах будущего года: 4 января во Дворец Независимости пригласят 50 ребят из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

Областной благотворительный праздник с участием председателя облисполкома Владимира Кравцова запланирован на 28 декабря. По традиции ребят пригласят на представление у елки и новогодний спектакль в драмтеатр.

Увидеть сказку и получить сладкие подарки в этот день смогут 580 мальчишек и девчонок со всей области. Среди них – победители олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, ребята из многодетных семей, семей военнослужащих, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, представители власти, члены областного исполнительного комитета в дни новогодних праздников с подарками и теплыми пожеланиями побывают в детских интернатных учреждениях, учреждениях здравоохранения.





Неизменно подключаются к акции организации. В нынешнем году на участие в акции и оказание благотворительной помощи 17 детским интернатным учреждениям, детским учреждениям здравоохранения откликнулись порядка 80 организаций. Кроме того, в крупных организациях и учреждениях пройдут утренники для детей сотрудников.

Ожидается, что в период акции «Наши дети» в области пройдет не менее 5 тысяч мероприятий, которые смогут посетить около 170 тысяч детей. И хотя акция направлена в первую очередь на поддержку детей, особо нуждающихся в заботе, без внимания на Гродненщине не останется ни один ребенок.













Волонтеры учреждений образования и общественных объединений поздравят с Новым годом и Рождеством пожилых людей, инвалидов, одиноко проживающих и жителей учреждений социального облуживания. Для этого в учреждениях образования открылись творческие мастерские: ребята своими руками делают открытки и сувениры для пожилых.