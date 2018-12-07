ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Добрые праздники. Акция «Наши дети» стартует 10 декабря

08.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Торжественный старт новогодней благотворительной акции будет дан 10 декабря. И начнется она большим праздником в областном Дворце творчества детей и молодежи, куда приглашены более ста юных гродненцев.
 
Добрые праздники. Акция «Наши дети» стартует 10 декабря
 
Похожие утренники пройдут во всех районах Принеманья. А увидеть их во всей красе, найти себя на фото и окунуться в праздничную атмосферу можно в онлайн-дневнике акции «Наши дети», который будет размещен на сайте «Гродзенскай праўды», главного управления образования облисполкома и в других СМИ.
 
Кроме того, 215 ребят из нашей области станут участниками четырех республиканских благотворительных праздников, в том числе и главной елки страны с участием Главы государства. Пройдет она 26 – 27 декабря во Дворце Республики. Туда приглашены сто ребят от области: дети-сироты, из многодетных семей, семей военнослужащих,сотрудников органов внутренних дел, сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, из семей работников, которые обслуживали воинские контингенты в Афганистане или других государствах, на территории которых велись боевые действия, победители олимпиад, конкурсов, фестивалей. На празднике во Дворце Независимости 28 – 29 декабря побывают 25 человек – учащиеся учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического и общего среднего образования.
 
 
 
Победители пионерских конкурсов, члены БРПО – всего сорок человек –  смогут посетить новогодние мероприятия в столице, которые состоятся в «БелЭкспо» 27 декабря. Еще один республиканский праздник пройдет в первых числах будущего года: 4 января во Дворец Независимости пригласят 50 ребят из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении. 
 
Областной благотворительный праздник с участием председателя облисполкома Владимира Кравцова запланирован на 28 декабря. По традиции ребят пригласят на представление у елки и новогодний спектакль в драмтеатр.
 
Увидеть сказку и получить сладкие подарки в этот день смогут 580 мальчишек и девчонок со всей области. Среди них – победители олимпиад, конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, дети-инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, ребята из многодетных семей, семей военнослужащих, органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, представители власти, члены областного исполнительного комитета в дни новогодних праздников с подарками и теплыми пожеланиями побывают в детских интернатных учреждениях, учреждениях здравоохранения. 
 
Добрые праздники. Акция «Наши дети» стартует 10 декабря
 
Неизменно подключаются к акции организации. В нынешнем году на участие в акции и оказание благотворительной помощи 17 детским интернатным учреждениям, детским учреждениям здравоохранения откликнулись порядка 80 организаций. Кроме того, в крупных организациях и учреждениях пройдут утренники для детей сотрудников. 
 
Ожидается, что в период акции «Наши дети» в области пройдет не менее 5 тысяч мероприятий, которые смогут посетить около 170 тысяч детей. И хотя акция направлена в первую очередь на поддержку детей, особо нуждающихся в заботе, без внимания на Гродненщине не останется ни один ребенок.
 
Добрые праздники. Акция «Наши дети» стартует 10 декабря
Добрые праздники. Акция «Наши дети» стартует 10 декабря
Добрые праздники. Акция «Наши дети» стартует 10 декабря
 
Волонтеры учреждений образования и общественных объединений поздравят с Новым годом и Рождеством пожилых людей, инвалидов, одиноко проживающих и жителей учреждений социального облуживания. Для этого в учреждениях образования открылись творческие мастерские: ребята своими руками делают открытки и сувениры для пожилых. 
 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественный старт новогодней благотворительной акции будет дан 10 декабря. И начнется она большим праздником в областном Дворце творчества детей и молодежи,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сто гимнасток из десяти стран борются за награды турнира в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика