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На американской авиабазе заметили самолет, которого там не могло быть

08.12.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Фотографию, предположительно, китайского истребителя-невидимки J-20 Mighty Dragon в американском аэропорту Саванна-Хилтон-Хед опубликовал портал The Aviationist. Здесь же, к слову, располагается авиабазе Национальной гвардии Саванна-Эйр.

Фотографию в редакцию прислал «собственный источник» издания. Однако в достоверность этого снимка трудно поверить, ведь J-20 — новейший китайский самолет, выпущенный небольшой серией. Невероятно сложно представить, как он мог оказаться в США.


Фото: theaviationist.com

Сотрудники портала потратили два дня, чтобы проверить снимок на подлинность. Была получена информация по погоде в день, когда было сделано изображение, взяты для сравнения спутниковые фотографии аэропорта, также был проверен источник, приславший фотографию. Все полученные сведения говорили в пользу достоверности снимка. Дальше больше. Журналисты сравнили угол падения солнечных лучей в регионе с тенями, которые отбрасывают объекты на фото.


Цвет и форма крыши на спутниковом снимке совпадают с полученным изображением. Фото: theaviationist.com

Также был сделан анализ снимка с помощью специализированного ресурса tineye.com. Поиск подобного изображения или хотя бы совпадения с другим не дал результатов, хотя было проверено 33,3 миллиарда снимков. Данное фото больше нигде не публиковалось.

Единственное, что насторожило сотрудников портала — это форма фонаря и сопла форсажной камеры двигателей, который несколько отличались от тех, что установлены на J-20, демонстрировавшихся Китаем. В итоге одним и немногих разумных объяснений появления этого истребителя в аэропорту США стала принадлежность к съемочному процессу сиквела голливудского фильма «Лучший стрелок» о летчиках.

Авиационный эксперт Андреас Рупрехт тоже изучил снимок и пришел к выводу, что на нем не настоящий J-20, а его модель. По словам Рупрехта не совпадают пропорции, видна грубая обработка деталей и главное, двигатели L-31FN имеют характерный вид и не похожи на те, которым оснащен истребитель на фотографии.

Для чего этот странный самолет понадобился американским военным? Ответа пока нет.

 
 
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Истребитель напоминает китайский стелс J-20 Mighty Dragon
 
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