Мой (не)бюджетный участок: «Тыквы, груши, яблоки… Одного винограда вырастили рублей на 400»

Белорусы, которые с ранней весны до поздней осени каждый день хоть на часок заглядывают на свой огород или дачу, уверяют: это того стоит! Участники конкурса «Мой (не)бюджетный участок» для увлеченных садоводов-огородников : рассказывают, сколько потратили за этот сезон на своей даче и сколько «заработали». Напоминаем, автора самой интересной истории (ее определят читатели) ждет денежный приз — 300 рублей.



Так выглядят сборы нашей крупноплодной садовой земляники разных сортов. Фото автора конкурсной истории.

Письма принимаем до 15 декабря, а в середине января 2019 года объявим победителя. Прежде чем писать свою историю, внимательно прочтите условия конкурса .

Сегодня публикуем рассказ пенсионера Александра Викторовича Попова.

— Мне 65 лет и веду свое дачное хозяйство в Полоцком районе Витебской области на участке земли площадью в 12 соток, находящемся в 3 км от места моего постоянного проживания. На дачу предпочитаю ходить пешком (здоровье пока позволяет) — это быстрее, чем, если бы я воспользовался велосипедом или машиной. К тому же дорога к участку на 70% пролегает через лес, где при соответствующей наблюдательности и наличии времени можно увидеть много интересного. При желании можно свернуть с дороги в лес и побродить в поисках ягод и грибов. Поскольку лес в основном состоит из хвойных деревьев, то получается надышаться чистым, здоровым воздухом.

Обычно мой путь в одну сторону занимает около 30 минут, так что 1 час в день пусть и не скандинавской, а белорусской ходьбы в день в указанных условиях, по моему разумению вреда не приносят.

На участке есть домик, банька, колодец, централизованный водопровод, по которому 4 раза в неделю по 1 часу подается озерная вода для полива, подведено электричество. Членские взносы в 2018 г. составили 160 рублей и 40 рублей уплачено целевого сбора на ремонтные работы по обустройству дорог внутри садоводческого товарищества. Так как стоимость воды для полива включена в членские взносы, то из текущих платежей по обслуживанию участка остается только плата за потребляемую электроэнергию и она небольшая.



Это урожай яблонь зимних сортов. Хранятся до июля в подвале дачного домика в ящиках. Фото автора конкурсной истории.

Теперь к главному. Что же мы выращиваем на нашем садовом участке, ради чего трудимся не покладая рук и «не жалея живота своего»?

Основную площадь, свободную от построек, занимает сад. 9 взрослых яблонь разных сортов и сроков созревания, 3 груши, 3 черешни, 3 грецких ореха 2 сливы, 2 алычи гибридных, 2 вишни, 1 дюк (вишнёво-черешневый гибрид), 1 боярышник крупноплодный, 1 креб (райское яблочко), 1 абрикос обыкновенный, 1 абрикос чёрный, 1 вишня войлочная, 1 шелковица.

Из ягодных кустарников, культивируемых нами: 8 разных сортов крыжовника, 1 йошта, 4 чёрных смородины, 2 золотистых, по 1 кусту красной, розовой и белой смородины, 2 кизила, 2 голубики высокорослой, 2 облепихи, 1 арония, 1 калина, 4 сорта актинидии (коломикта и гибридной крупноплодной).

И, конечно, нельзя не упомянуть крупноплодную садовую землянику, земклунику (гибрид клубники и земляники), ежевику, малину, которые подобраны так, чтобы давать урожай с начала лета до поздней осени. Есть 4 куста хеномелеса Маулеи (низкорослой японской айвы), чьи плоды заменяют нам лимоны. Завершаю перечисление кустарников барбарисом и лимонником.

Особое место в саду занимают 25 сортов винограда, который выращивается как в теплице поликарбонатной с пленочной крышей (3.8*7,5 м), так и в открытом грунте и плодоносит с конца июля до ноября.



Виноградная теплица и грозди некоторых сортов винограда. Фото автора конкурсной истории.

Под овощи используем 3 пленочные теплицы: 2 шт. размером 3*8 м и 1 шт. 3*4 м. Кроме того задействованы под грядки около 2 соток земли, на которых мы выращиваем весь набор овощей и даже бахчевых культур, позволяющий обеспечивать семью витаминной продукцией круглый год, как в свежем, так и в переработанном состоянии.

Естественно, чтобы управляться с таким хозяйством, нужно немало времени и появилось оно у нас с супругой только после выхода на пенсию. Мы в свое время поставили перед собой цель: обеспечивать свою семью круглогодично экологически чистыми, диетическими, лечебными продуктами питания.



Летняя груша Велеса. Фото автора конкурсной истории.

В сезоне 2018 г., кроме указанных в начале платежей в товариществе, мы приобретали органические (конский навоз и куриный помёт), минеральные удобрения (доломитовая мука, суперфосфат, калийная и кальциевая селитра, мочевина), средства защиты растений (фитоспорин, йод, зелёнка, марганцово-кислый калий, борная кислота, сода пищевая и кальцинированная, метронидазол, табачная пыль, горчичный порошок, дегтярное мыло). Все затраты составили до 300 рублей. Пленку полиэтиленовую для теплиц мы не покупали уже 5 лет, на зиму ее не снимаем, но регулярно зимой очищаем от снега. У нас она светостабилизированная, производства Новополоцкого завода «Полимир», натягиваем ее не сильно, чтобы уменьшить отрицательное влияние сезонных температурных колебаний. И стоит!!!



Тыквы, которые еще не успели съесть. Фото автора конкурсной истории.

Подсчитать финансовый результат от полученного урожая именно сейчас-сложно (так как в течение сезона потребляли только свои фрукты, овощи и ягоды и за рыночными ценами не следили), но попробуем.

Собрано, съедено, переработано и заложено на хранение фруктов, ягод и винограда:

1.Земляника-50 кг

2.Малина-20 кг

3.Крыжовник -30 кг

4.Смородина красная-30 кг

5.Смородина чёрная-20 кг

6.Арония-25 кг

7.Боярышник-15 кг

8.Черешня-10 кг

9. Вишня-30 кг

10.Слива и алыча -30 кг

11.Яблоки-1500 кг

12.Шелковица- 4 кг

13. Калина 15 кг

14.Ирга- 3 кг

15. Ежевика- 10 кг

16. Груши- 20 кг

17.Облепиха- 5 кг

18. Виноград-120 кг столового и 70 кг винного

19.Вишня войлочная -5 кг. Иные культуры пока не дали значимого результата в виду своей молодости.

По овощам отмечу, что на зиму докуплено только 100 кг картофеля и 30 кг лука на сумму 70 руб.

Суммарные расходы по участку и закупке овощей на зиму 370 руб. Они легко перекрываются стоимостью яблок (около 220 руб.) и винограда (около 400 руб.).

Весь остальной урожай многократно повышает прибыльность дачного участка. А влияние качества нашей собственной плодоовощной продукции на здоровье сложно переоценить.

Познакомиться с уже вышедшими историями можно здесь .