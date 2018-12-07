«Мисс мира - 2018». 10 соперниц Марии Василевич, которых нельзя недооценивать

Уже сегодня (8 декабря) белорусская участница конкурса «Мисс мира — 2018» Мария Василевич выступит в финальном шоу соревнования красоты. Вместе с белоруской на сцену выйдут девушки из 118 стран. Редакция LADY.TUT.BY предлагает посмотреть на десять соперниц Марии Василевич, которых нельзя недооценивать.

1. Катерина Касанова (Kateřina KASANOVÁ), Чехия





2. Катарина Родригес (Katarina RODRIGUEZ), Филиппины





3. Наталья Строева, Россия





4. Маэва Кук (Maëva COUCKE), Франция





5. Анахи Хормазабл (Anahí HORMAZABAL), Чили





6. Леонила Гузь, Украина





7. Верушка Любисавлевич (Veruska LJUBISAVLJEVIC), Венесуэла





8. Шринкхала Хативдада (Shrinkhala KHATIWADA), Непал





9. Агата Бернат (Agata BIERNAT), Польша





10. Тамара Зарецкая (Tamara ZARETCAIA), Молдова



