|
Девять лучших ударных боевых вертолетов мира
Портал BusinessInsider опубликовал
9. AH-2 Rooivalk
AH-2 — это южноафриканский вертолет, дизайн которого разработан согласно требованиям технологии стелс, на борту имеются средства РЭБ, а наиболее уязвимые места закрыты броней. Пока вооружение вертолета составляют противотанковые ракеты и 20-мм пушка. Планируется, что в будущем Rooivalk получит возможность применять ракеты класса «воздух-воздух».
8. AH-1Z Viper
Этот вертолет появился в результате глубокой модернизации Bell AH-1 Super Cobra: другие винты, лучшая авионика и новые двигатели. Имеющиеся на вооружении ракеты Hellfire способны уничтожать танки и поражать корабли. А 20-мм пушка эффективно уничтожает пехоту и легкобронированную технику. Ракеты Sidewinder позволяют AH-1Z Viper бороться с воздушными целями на значительном расстоянии.
7. Mi-24 Hind
Ми-24 несет не так много противотанковых ракет по современным меркам, но зато эффективен против пехоты. Его 30-мм пушка легко перемалывает вражескую пехоту (автор рейтинга, скорее всего, имеет в виду версию Ми-24П — прим. ред), а его толстая броня позволяет не обращать внимание на огонь даже пулеметов калибром до 12,7-мм включительно. А еще это настоящая летающая БМП — вертолет способен перевозить восемь пехотинцев или четырех раненых.
6. Т-129
Модернизированная версия итальянского вертолета А-129 — турецкий Т-129 вооружен противотанковым комплексом большой дальности UMTAS. Ракета комплекса имеет тандемную боевую часть, позволяющую уничтожать цели, оборудованные реактивной броней. Также вертолет может нести ракеты Spike-ER, Hydra 70, AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger и AIM-9 Sidewinder в различном сочетании. Кроме этого, вертолет вооружен 20-мм автоматической пушкой. Крейсерская скорость вертолета — 269 км/ч, позволяет Т-129 летать над полем боя так же быстро, как американский Apach.
5. Z-10
Китайский Z-10 имеет практический потолок в 6,4 км, что немало по вертолетным меркам. Он вооружен противотанковыми ракетами HJ-10 с оптико-электронным наведением, которые действуют по принципу «выстрелил — забыл», дальность поражения целей составляет до 10 км. Для борьбы с воздушными целями в арсенале вертолета имеются ракеты TY-90 (Tian Yan — «Небесная ласточка»). Z-10 долгое время считали триумфом китайской промышленности, пока не выяснилось, что его по "секретному контракту" разработали специалисты российского КБ «Камов».
4.Eurocopter Tiger
Узкий фюзеляж этого вертолета выполнен из полимерных композиционных материалов, прозрачных для высокочастотного излучения РЛС. Также в конструкции Eurocopter Tiger применены средства, снижающие его заметность в оптическом, инфракрасном и акустическом диапазонах. Кроме того, боевая машина бронирована. Вертолет вооружен 30-мм пушкой, 70-мм неуправляемыми реактивными снарядами и противотанковыми ракетами различных модификаций, также он может использовать ракеты класса «воздух-воздух». Также вертолет оснащен различными датчиками и устройствами обнаружения излучений средств ПВО противника.
3. Mi-28N «Havoc»
Оснащенный авионикой, позволящей работать по ночам, Mi-28N «Havoc» несет противотанковые ракеты, способные пробить метр брони. Кроме того, в его арсенале 80 и 122-мм неуправляемые авиационные ракеты, подвесные контейнеры с 23-мм пушками, 12,7 или 7,62-мм пулеметами, бомбы и другое оружие. Под носовой частью вертолета установлено мощное 30-мм орудие, такое же стоит на БМП-2.
2. AH-64 Apache
Ударный вертолет AH-64 несет большое количество вооружения, в том числе ракеты Hellfire с дальностью в 11 км, дающие ему огромное преимущество — вертолет может уничтожать цели, не входя в зону действия ПЗРК противника. Также в арсенале вертолета есть 70-мм неуправляемые ракеты и 30-мм пушка, чей патрон с бронебойно-кумулятивным снарядом M789 пробивает до 51 мм гомогенной брони.
Для уничтожения авиации противника AH-64 использует зенитные Stinger или Sidewinder. РЛС APG-78 одновременно сопровождает и классифицирует до 256 целей. Версия AH-64E Guardian еще более эффективная, быстрая и имеет возможность управлять дронами.
1. Ka-52
Способный работать на большой высоте и скорости, российский вертолет Ka-52 занял первую строчку в рейтинге. Арсенал вооружения этого вертолета внушителен: противотанковые ракеты «Штурм-ВУ», «Атака», «Вихрь», зенитные — «Игла-В», а также неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух-земля» калибра до 240 мм, бомбы. Дополняет все это автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм.
Версия Ка-52К оснащена еще и противокорабельными ракетами Х-35, которые в зависимости от модификации могут поражать цели на дальности до 260 км. Боковое остекление пилотской кабины Ка-52 выдерживает попадания пуль калибра 12,7-мм, дополнительная защита обеспечивается за счет накладных боковых броневых плит. Это мощный, бронированный и маневренный вертолет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые из машин в рейтинга успели принять участие в боевых действиях, другие только еще предлагаются потенциальным заказчикам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)