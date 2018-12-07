Девять лучших ударных боевых вертолетов мира

Портал BusinessInsider опубликовал рейтинг ударных вертолетов, куда вошли боевые машины со всего мира. Места определялись исходя из защищенности, эффективности и мощи вооружения. Некоторые из машин рейтинга успели принять участие в боевых действиях, другие только еще предлагаются потенциальным заказчикам.

9. AH-2 Rooivalk



Фото: wikipedia.org

AH-2 — это южноафриканский вертолет, дизайн которого разработан согласно требованиям технологии стелс, на борту имеются средства РЭБ, а наиболее уязвимые места закрыты броней. Пока вооружение вертолета составляют противотанковые ракеты и 20-мм пушка. Планируется, что в будущем Rooivalk получит возможность применять ракеты класса «воздух-воздух».

8. AH-1Z Viper



Фото: wikipedia.org

Этот вертолет появился в результате глубокой модернизации Bell AH-1 Super Cobra: другие винты, лучшая авионика и новые двигатели. Имеющиеся на вооружении ракеты Hellfire способны уничтожать танки и поражать корабли. А 20-мм пушка эффективно уничтожает пехоту и легкобронированную технику. Ракеты Sidewinder позволяют AH-1Z Viper бороться с воздушными целями на значительном расстоянии.

7. Mi-24 Hind



Фото: airwar.ru

Ми-24 несет не так много противотанковых ракет по современным меркам, но зато эффективен против пехоты. Его 30-мм пушка легко перемалывает вражескую пехоту (автор рейтинга, скорее всего, имеет в виду версию Ми-24П — прим. ред), а его толстая броня позволяет не обращать внимание на огонь даже пулеметов калибром до 12,7-мм включительно. А еще это настоящая летающая БМП — вертолет способен перевозить восемь пехотинцев или четырех раненых.

6. Т-129



Фото: airwar.ru

Модернизированная версия итальянского вертолета А-129 — турецкий Т-129 вооружен противотанковым комплексом большой дальности UMTAS. Ракета комплекса имеет тандемную боевую часть, позволяющую уничтожать цели, оборудованные реактивной броней. Также вертолет может нести ракеты Spike-ER, Hydra 70, AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger и AIM-9 Sidewinder в различном сочетании. Кроме этого, вертолет вооружен 20-мм автоматической пушкой. Крейсерская скорость вертолета — 269 км/ч, позволяет Т-129 летать над полем боя так же быстро, как американский Apach.

5. Z-10



Фото: Chinese Military Review

Китайский Z-10 имеет практический потолок в 6,4 км, что немало по вертолетным меркам. Он вооружен противотанковыми ракетами HJ-10 с оптико-электронным наведением, которые действуют по принципу «выстрелил — забыл», дальность поражения целей составляет до 10 км. Для борьбы с воздушными целями в арсенале вертолета имеются ракеты TY-90 (Tian Yan — «Небесная ласточка»). Z-10 долгое время считали триумфом китайской промышленности, пока не выяснилось, что его по "секретному контракту" разработали специалисты российского КБ «Камов».

4.Eurocopter Tiger



Фото: wikipedia.org

Узкий фюзеляж этого вертолета выполнен из полимерных композиционных материалов, прозрачных для высокочастотного излучения РЛС. Также в конструкции Eurocopter Tiger применены средства, снижающие его заметность в оптическом, инфракрасном и акустическом диапазонах. Кроме того, боевая машина бронирована. Вертолет вооружен 30-мм пушкой, 70-мм неуправляемыми реактивными снарядами и противотанковыми ракетами различных модификаций, также он может использовать ракеты класса «воздух-воздух». Также вертолет оснащен различными датчиками и устройствами обнаружения излучений средств ПВО противника.

3. Mi-28N «Havoc»



Фото: militaryrussia.ru

Оснащенный авионикой, позволящей работать по ночам, Mi-28N «Havoc» несет противотанковые ракеты, способные пробить метр брони. Кроме того, в его арсенале 80 и 122-мм неуправляемые авиационные ракеты, подвесные контейнеры с 23-мм пушками, 12,7 или 7,62-мм пулеметами, бомбы и другое оружие. Под носовой частью вертолета установлено мощное 30-мм орудие, такое же стоит на БМП-2.

2. AH-64 Apache



Фото: military.com

Ударный вертолет AH-64 несет большое количество вооружения, в том числе ракеты Hellfire с дальностью в 11 км, дающие ему огромное преимущество — вертолет может уничтожать цели, не входя в зону действия ПЗРК противника. Также в арсенале вертолета есть 70-мм неуправляемые ракеты и 30-мм пушка, чей патрон с бронебойно-кумулятивным снарядом M789 пробивает до 51 мм гомогенной брони.

Для уничтожения авиации противника AH-64 использует зенитные Stinger или Sidewinder. РЛС APG-78 одновременно сопровождает и классифицирует до 256 целей. Версия AH-64E Guardian еще более эффективная, быстрая и имеет возможность управлять дронами.

1. Ka-52

Способный работать на большой высоте и скорости, российский вертолет Ka-52 занял первую строчку в рейтинге. Арсенал вооружения этого вертолета внушителен: противотанковые ракеты «Штурм-ВУ», «Атака», «Вихрь», зенитные — «Игла-В», а также неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух-земля» калибра до 240 мм, бомбы. Дополняет все это автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм.



Фото: wikipedia.org

Версия Ка-52К оснащена еще и противокорабельными ракетами Х-35, которые в зависимости от модификации могут поражать цели на дальности до 260 км. Боковое остекление пилотской кабины Ка-52 выдерживает попадания пуль калибра 12,7-мм, дополнительная защита обеспечивается за счет накладных боковых броневых плит. Это мощный, бронированный и маневренный вертолет.