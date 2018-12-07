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Рыба моей мечты. Начинаем готовить вкуснятину к Новому году

08.12.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Декабрь подкрался незаметно, а это значит, что совсем скоро все не только кинутся покупать подарки, ставить елки и закупать мандарины, но и массово худеть. Опереди их всех! Начни прямо сейчас. Для этого предлагаем опробовать три рецепта низкокалорийного ужина, каждый из которых будет уместен и на праздничном столе.

Гнездышки с рыбой


Ингредиенты:

  • Багет — 1 шт.;
  • Филе белой рыбы — 300 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Твердый сыр — 100 г;
  • Молоко — 200 мл;
  • Соль — по вкусу;
  • Черный перец (молотый) — по вкусу;
  • Укроп — по вкусу.

Как готовить?

  1. Лук очистить и нарезать мелкими кусочками.
  2. Филе минтая также нужно нарезать небольшими кусочками. Смешать его с луком, посолить, поперчить, добавить укроп.
  3. Багет нарезать ломтиками толщиной 4 см и смочить в теплом молоке.
  4. В мякоти сделать углубления и начинить их смесью из рыбы и лука.
  5. Натереть сыр на терке и посыпать им полученные корзинки.
  6. Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать гнездышки 25−30 минут.

Скумбрия в горчично-соевом соусе


Ингредиенты:

  • Скумбрия — 2 шт.;
  • Лук — 1 шт.;
  • Соевый соус — 3 ст. л.;
  • Горчица — 2 ст. л.;
  • Сметана — 2 ст. л.;
  • Подсолнечное масло — 1 ст. л.

Как готовить?

  1. Очищенную луковицу нарезать кольцами (но не разбирайте их). У скумбрии удалить голову, внутренности и хвост. Помыть, обсушить и нарезать на порционные куски.
  2. Смешать сметану, горчицу и соевый соус. Поместить в эту смесь кусочки рыбы, обмакнуть со всех сторон и оставить мариноваться на 20 минут.
  3. Противень смазать растительным маслом. Выложить на него подготовленный лук, затем скумбрию.
  4. Запекать рыбу в духовке, предварительно разогретой до 190 °C, 25−30 минут.
  5. Подавать запеченную скумбрию с лимоном.

Запеченная рыба по-гречески


Ингредиенты:

Филе любой белой рыбы — 700 г;

Помидоры — 2 шт.;

Сыр твердый — 150 г;

Сметана — 200 г;

Чеснок — 3 зубчика (по вкусу);

Зелень петрушки;

Лук зеленый;

Соль — по вкусу;

Перец черный молотый — по вкусу.

Как готовить?

  1. Подготовить продукты для приготовления рыбы с помидорами и сыром.
  2. Томаты нарезать небольшими кубиками.
  3. Зелень мелко порубить.
  4. В полученную массу выдавить чеснок, посолить и добавить сметану.
  5. Сыр натереть на терке и добавить к остальным продуктам. Все хорошенько перемешать.
  6. Рыбу порционно нарезать и выложить на противень.
  7. Каждый кусочек посолить, поперчить и выложить сверху сырно-овощную смесь.
  8. Противень с рыбкой убрать в духовку, разогретую до 180−200 градусов, до полной готовности блюда. Рыбу с помидорами и сыром запекать в духовке 30−40 минут.
  9. Рыба по-гречески готова.

Приятного аппетита!

 
 
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Три варианта вкусного и низкокалорийного ужина, каждый из которых будет уместен и на праздничном столе.
 
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