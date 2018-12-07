Рыба моей мечты. Начинаем готовить вкуснятину к Новому году

Декабрь подкрался незаметно, а это значит, что совсем скоро все не только кинутся покупать подарки, ставить елки и закупать мандарины, но и массово худеть. Опереди их всех! Начни прямо сейчас. Для этого предлагаем опробовать три рецепта низкокалорийного ужина, каждый из которых будет уместен и на праздничном столе.

Гнездышки с рыбой





Ингредиенты: Багет — 1 шт.;

Филе белой рыбы — 300 г;

Лук — 1 шт.;

Твердый сыр — 100 г;

Молоко — 200 мл;

Соль — по вкусу;

Черный перец (молотый) — по вкусу;

Укроп — по вкусу.

Как готовить?

Лук очистить и нарезать мелкими кусочками. Филе минтая также нужно нарезать небольшими кусочками. Смешать его с луком, посолить, поперчить, добавить укроп. Багет нарезать ломтиками толщиной 4 см и смочить в теплом молоке. В мякоти сделать углубления и начинить их смесью из рыбы и лука. Натереть сыр на терке и посыпать им полученные корзинки. Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать гнездышки 25−30 минут.

Скумбрия в горчично-соевом соусе





Ингредиенты: Скумбрия — 2 шт.;

Лук — 1 шт.;

Соевый соус — 3 ст. л.;

Горчица — 2 ст. л.;

Сметана — 2 ст. л.;

Подсолнечное масло — 1 ст. л.

Как готовить?

Очищенную луковицу нарезать кольцами (но не разбирайте их). У скумбрии удалить голову, внутренности и хвост. Помыть, обсушить и нарезать на порционные куски. Смешать сметану, горчицу и соевый соус. Поместить в эту смесь кусочки рыбы, обмакнуть со всех сторон и оставить мариноваться на 20 минут. Противень смазать растительным маслом. Выложить на него подготовленный лук, затем скумбрию. Запекать рыбу в духовке, предварительно разогретой до 190 °C, 25−30 минут. Подавать запеченную скумбрию с лимоном.

Запеченная рыба по-гречески





Ингредиенты: Филе любой белой рыбы — 700 г; Помидоры — 2 шт.; Сыр твердый — 150 г; Сметана — 200 г; Чеснок — 3 зубчика (по вкусу); Зелень петрушки; Лук зеленый; Соль — по вкусу; Перец черный молотый — по вкусу.

Как готовить?

Подготовить продукты для приготовления рыбы с помидорами и сыром. Томаты нарезать небольшими кубиками. Зелень мелко порубить. В полученную массу выдавить чеснок, посолить и добавить сметану. Сыр натереть на терке и добавить к остальным продуктам. Все хорошенько перемешать. Рыбу порционно нарезать и выложить на противень. Каждый кусочек посолить, поперчить и выложить сверху сырно-овощную смесь. Противень с рыбкой убрать в духовку, разогретую до 180−200 градусов, до полной готовности блюда. Рыбу с помидорами и сыром запекать в духовке 30−40 минут. Рыба по-гречески готова.

Приятного аппетита!