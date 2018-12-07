Рыба моей мечты. Начинаем готовить вкуснятину к Новому году

Декабрь подкрался незаметно, а это значит, что совсем скоро все не только кинутся покупать подарки, ставить елки и закупать мандарины, но и массово худеть. Опереди их всех! Начни прямо сейчас. Для этого предлагаем опробовать три рецепта низкокалорийного ужина, каждый из которых будет уместен и на праздничном столе.
Гнездышки с рыбой
Ингредиенты:
Багет — 1 шт.;
Филе белой рыбы — 300 г;
Лук — 1 шт.;
Твердый сыр — 100 г;
Молоко — 200 мл;
Соль — по вкусу;
Черный перец (молотый) — по вкусу;
Укроп — по вкусу.
Как готовить?
Лук очистить и нарезать мелкими кусочками.
Филе минтая также нужно нарезать небольшими кусочками. Смешать его с луком, посолить, поперчить, добавить укроп.
Багет нарезать ломтиками толщиной 4 см и смочить в теплом молоке.
В мякоти сделать углубления и начинить их смесью из рыбы и лука.
Натереть сыр на терке и посыпать им полученные корзинки.
Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать гнездышки 25−30 минут.
Скумбрия в горчично-соевом соусе
Ингредиенты:
Скумбрия — 2 шт.;
Лук — 1 шт.;
Соевый соус — 3 ст. л.;
Горчица — 2 ст. л.;
Сметана — 2 ст. л.;
Подсолнечное масло — 1 ст. л.
Как готовить?
Очищенную луковицу нарезать кольцами (но не разбирайте их). У скумбрии удалить голову, внутренности и хвост. Помыть, обсушить и нарезать на порционные куски.
Смешать сметану, горчицу и соевый соус. Поместить в эту смесь кусочки рыбы, обмакнуть со всех сторон и оставить мариноваться на 20 минут.
Противень смазать растительным маслом. Выложить на него подготовленный лук, затем скумбрию.
Запекать рыбу в духовке, предварительно разогретой до 190 °C, 25−30 минут.
Подавать запеченную скумбрию с лимоном.
Запеченная рыба по-гречески
Ингредиенты:
Филе любой белой рыбы — 700 г;
Помидоры — 2 шт.;
Сыр твердый — 150 г;
Сметана — 200 г;
Чеснок — 3 зубчика (по вкусу);
Зелень петрушки;
Лук зеленый;
Соль — по вкусу;
Перец черный молотый — по вкусу.
Как готовить?
Подготовить продукты для приготовления рыбы с помидорами и сыром.
Томаты нарезать небольшими кубиками.
Зелень мелко порубить.
В полученную массу выдавить чеснок, посолить и добавить сметану.
Сыр натереть на терке и добавить к остальным продуктам. Все хорошенько перемешать.
Рыбу порционно нарезать и выложить на противень.
Каждый кусочек посолить, поперчить и выложить сверху сырно-овощную смесь.
Противень с рыбкой убрать в духовку, разогретую до 180−200 градусов, до полной готовности блюда. Рыбу с помидорами и сыром запекать в духовке 30−40 минут.