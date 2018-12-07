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Дорогие и живописные Раубичи. Замечательные дома белорусов
Раубичи ценятся за живописные холмы, лес, вид на водоем. А сейчас и за то, что нобелевский лауреат Светлана Алексиевич тут купила дом. Застройка бывшей деревни каждый год совершенствуется — все меньше хат, все больше вилл. Идилличной и стилистически единой общей панорамы, как и в других коттеджных массивах под Минском, все равно не выходит, но в общем
В Раубичах любят деревянные дома. Тут таких около четверти.
Есть массивы усадеб со сложными крышами и легкими намеками на архитектуру нездешнюю, южную, солнечную.
Много домов с «кирпичными» фасадами. Выглядят такие внушительно и дорого.
Современных домов не много — да и не все можно рассмотреть за заборами. Наш фаворит — этот воздушный дом на холме. С гаражом, которого не видно из панорамных окон. С бережно сохраненными березами.
Хотя визитной карточкой Раубичей стал, пожалуй, «пряничный домик» российского бизнесмена. Выстроенный в комплексе с церковью, он одним своим видом поднимает настроение.
Сколько стоит поселиться?
«СРОЧНО-СРОЧНО-СРОЧНО, в связи с выездом на ПМЖ собственник продает элитный участок в Раубичах» — типичное объявление о продаже 13−15 соток по цене от 63 тысяч долларов. Не верите, что это дешево? Базы покажут вам, что тут есть предложения и гораздо дороже. Причем количество соток не так важно, как вид. Первая линия у Дубровичского водохранилища, по мнению собственников, — большой капитал. Цена участков там стартует от 100 тысяч долларов, и доходит до 200.
Соответственно, коттеджи в Раубичах стартуют от 150 тысяч — и это недострои. За 199 тысяч долларов можно купить деревянный коттедж, готовый к проживанию, — он попал в наш рейтинг замечательных домов.
Есть несколько пристойных предложений готовых к проживанию коттеджей с не запредельным метражом и вполне современными интерьерами, на просторных участках, в диапазоне 220−250 тысяч долларов.
Основная масса домов выставлена на продажу с ценой от 260 до 400 тысяч долларов. Коттеджи со всей атрибутикой: «живописное место, беседка, пруд на участке, ландшафтный дизайн, сад, мебель, камин, евроотделка, отделка деревом, джакузи под открытым небом, с подогревом с видом на звезды».
Дороже стоят либо особняки, в которые вложено много средств, либо те, что дорого обошлись хозяевам. Про одну
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В Раубичах много домов, которыми можно любоваться.
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