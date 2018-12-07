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Света Уголек: модель с обожженным телом о бодипозитиве, травле и любви
Ребенком Света Алексеева пострадала от пожара. Из-за этого 40% ее тела покрыто ожогами. Из-за шрамов у девушки совсем не сформировалась грудь.
Свете пришлось столкнуться с унижениями и издевательствами в школе и детском доме, но это не помешало ей завести собственный блог в инстаграме и найти возлюбленного.
В 2018 году Света переехала в Москву и начала новую жизнь. Жизнь модели, открыто рассказывающей о пережитом и выступающей за бодипозитивные ценности.
Смотрите фильм Би-би-си.
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Ребенком Света Алексеева пострадала от пожара. Из-за этого 40% ее тела покрыто ожогами. Как она справляется с этим, смотрите в фильме BBC
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