Белорусский велогонщик Илья Кошевой завершил карьеру

Кошевой выступал на профессиональном уровне за итальянские клубы "Андрони Джокатолли", "Лямпре" и "Вилиер-Трестина". В активе Ильи победа на этапе "Тура озера Цинхай", второе место на этапе испанской "Вуэльты" и два участия на "Джиро Д'Италия". Белорусский горняк также попадал в топ-10 общего зачета "Тура Японии", "Тура Сан Луиса", "Тура озера Цинхай", "Тура Антальи" и "Тропикале Амисса Бонго".





На последнем чемпионате мира он дебютировал в составе сборной Беларуси и провел 200 километров в отрыве.









tut.by, написал Кошевой на своей странице в Инстаграме. "Путь, который я начал в 2006 году. Спасибо велоспорту за все эмоции. Настоящая школа жизни, благодаря которой, я стал тем, кем я являюсь. Теперь настало время перевернуть страницу и начать новую главу в моей жизни", — как передаетнаписал Кошевой на своей странице в Инстаграме.



