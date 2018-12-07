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Белорусский велогонщик Илья Кошевой завершил карьеру
27-летний белорусский велогонщик Илья Кошевой объявил о завершении карьеры.
Кошевой выступал на профессиональном уровне за итальянские клубы "Андрони Джокатолли", "Лямпре" и "Вилиер-Трестина". В активе Ильи победа на этапе "Тура озера Цинхай", второе место на этапе испанской "Вуэльты" и два участия на "Джиро Д'Италия". Белорусский горняк также попадал в топ-10 общего зачета "Тура Японии", "Тура Сан Луиса", "Тура озера Цинхай", "Тура Антальи" и "Тропикале Амисса Бонго".
На последнем чемпионате мира он дебютировал в составе сборной Беларуси и провел 200 километров в отрыве.
"Путь, который я начал в 2006 году. Спасибо велоспорту за все эмоции. Настоящая школа жизни, благодаря которой, я стал тем, кем я являюсь. Теперь настало время перевернуть страницу и начать новую главу в моей жизни", — как передает
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27-летний белорусский велогонщик Илья Кошевой объявил о завершении карьеры.
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