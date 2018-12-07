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Royal Cup Open приглашает всех любительниц тенниса на предновогодний турнир в Минске
Организаторы Royal Cup Open продолжают принимать заявки на женский одиночный любительский турнир по теннису (категория Challenger).
Место проведения: Минск, спортивный клуб "YesToDay" (ул. Е. Полоцкой, 4).
Покрытие кортов: хард.
Сроки проведения:
14 декабря – жеребьевка;
Заявки на турнир принимаются до 14 декабря включительно.
Вступительный взнос: Br30.
Вход для зрителей – бесплатно.
Уважаемые игроки! Организаторы всегда учитывают пожелания и предпочтения игроков о расписании игр основных сеток турнира. Об удобном и желаемом времени, просьба сообщать организаторам до жеребьевки.
Всем участницам с первого круга предоставляются мячи, вода, судья. Игроков, финалисток и победительниц ожидают подарки и сюрпризы от организаторов, спонсоров и партнеров турнира, а также многое другое. Помимо этого, финалистка получит 50% скидку на участие в следующем турнире, а победительница – бесплатное участие.
Вы можете получить дополнительную информацию и оставить заявку на турнир на официальном сайте
Следите за новостями и событиями турнира на всех официальных ресурсах организатора и информационных партнеров Royal Cup Open.
Не пропустите, будет очень интересно! Оставляйте заявки, приглашайте знакомых теннисисток любительниц и следите за новостями.
Спонсоры турнира: независимый партнер HERBALIFE NUTRITION Инна и Сергей Рожок, сеть магазинов СОСЕДИ, тайская Spa-деревня BAUNTY.
Партнеры: кафе "GARAGE", торгово-развлекательный центр ТИТАН, КІНАКОНГ – кіно па-беларуску, VITAMINERAL, творческая мастерская "FLOWERS KITCHEN", салон красоты "СПЛЕТНИЦА", парк активного отдыха "0.67, питьевая вода "БОРОВАЯ", теннисная марка "YONEX", центр печати "КОПИРЫЧ".
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Организаторы Royal Cup Open продолжают принимать заявки на женский одиночный любительский турнир по теннису (категория Challenger). Место проведения: Минск, спортивный клуб...
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