Royal Cup Open приглашает всех любительниц тенниса на предновогодний турнир в Минске

Организаторы Royal Cup Open продолжают принимать заявки на женский одиночный любительский турнир по теннису (категория Challenger).

Место проведения: Минск, спортивный клуб "YesToDay" (ул. Е. Полоцкой, 4).

Покрытие кортов: хард.

Сроки проведения:

14 декабря – жеребьевка;

15-22 декабря – основной турнир.

Заявки на турнир принимаются до 14 декабря включительно.

Вступительный взнос: Br30.

Вход для зрителей – бесплатно.





Уважаемые игроки! Организаторы всегда учитывают пожелания и предпочтения игроков о расписании игр основных сеток турнира. Об удобном и желаемом времени, просьба сообщать организаторам до жеребьевки.

Всем участницам с первого круга предоставляются мячи, вода, судья. Игроков, финалисток и победительниц ожидают подарки и сюрпризы от организаторов, спонсоров и партнеров турнира, а также многое другое. Помимо этого, финалистка получит 50% скидку на участие в следующем турнире, а победительница – бесплатное участие.

Вы можете получить дополнительную информацию и оставить заявку на турнир на официальном сайте https://tennis-minsk.by/tournament-registration/ , либо по телефону +375 33 331-95-00 (либо в Viber/Telegram).

Следите за новостями и событиями турнира на всех официальных ресурсах организатора и информационных партнеров Royal Cup Open.

Не пропустите, будет очень интересно! Оставляйте заявки, приглашайте знакомых теннисисток любительниц и следите за новостями.

Спонсоры турнира: независимый партнер HERBALIFE NUTRITION Инна и Сергей Рожок, сеть магазинов СОСЕДИ, тайская Spa-деревня BAUNTY.

Партнеры: кафе "GARAGE", торгово-развлекательный центр ТИТАН, КІНАКОНГ – кіно па-беларуску, VITAMINERAL, творческая мастерская "FLOWERS KITCHEN", салон красоты "СПЛЕТНИЦА", парк активного отдыха "0.67, питьевая вода "БОРОВАЯ", теннисная марка "YONEX", центр печати "КОПИРЫЧ".

Читать полностью: https://www.interfax.by/news/belarus/1251630