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Девять картинок, которые избавят от заблуждений в правильном питании
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1. Не отказывайтесь, просто знайте меру
2. Еда с имиджем «здоровая» не всегда низкокалорийная
3. Возможно, «нездоровая» еда впишется в ваш рацион вместо какой-то другой
4. Не нужно вестись на названия и искать «суперпродукты»
5. Следите за калориями: за день можно одолеть двухдневную норму
6. Здоровое питание не значит низкокалорийное
7. К ожирению приводят не конкретные продукты, а избыток калорий
8. Если нет разницы, не стоит переплачивать
9. Эффект йо-йо в действии
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Что такое энергетический баланс и как он применим в жизн
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