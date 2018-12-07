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Девять картинок, которые избавят от заблуждений в правильном питании

08.12.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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«Зожник» перевел еще одну порцию картинок британского тренера и нутрициолога Грэма Томлинсона, которые наглядно демонстрируют, что такое энергетический баланс и как он применим в жизни.

1. Не отказывайтесь, просто знайте меру


Источник: zozhnik.ru

2. Еда с имиджем «здоровая» не всегда низкокалорийная


Источник: zozhnik.ru

3. Возможно, «нездоровая» еда впишется в ваш рацион вместо какой-то другой


Источник: zozhnik.ru

4. Не нужно вестись на названия и искать «суперпродукты»


Фото: zozhnik.ru

5. Следите за калориями: за день можно одолеть двухдневную норму


Источник: zozhnik.ru

6. Здоровое питание не значит низкокалорийное


Источник: zozhnik.ru

7. К ожирению приводят не конкретные продукты, а избыток калорий


Источник: zozhnik.ru

8. Если нет разницы, не стоит переплачивать


Фото: zozhnik.ru

9. Эффект йо-йо в действии


Источник: zozhnik.ru

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Что такое энергетический баланс и как он применим в жизн
 
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