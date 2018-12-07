«Выполнял перевозки нелегально». Результаты проверки по смертельному ДТП с маршруткой на М6

Ипэшник, который в октябре этого года попал в смертельную аварию на трассе М6 , ездил с нарушениями законодательства в области автоперевозок. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в Транспортной инспекции Минтранса по итогам проведенной проверки. Напомним, за водителем и без того числилось более 130 нарушений по линии ГАИ. За последние два года — более 30. Из них 27 — нарушение скоростного режима. За повторное превышение скорости водителя дважды лишали права управления транспортными средствами.



Фото: Валер Мінец, Facebook.com

Смертельная авария произошла 18 октября, около 19.40, на 74-м километре трассы Минск — Гродно. 46-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал по реконструируемому участку дороги и в месте, где проезжая часть изменяет направление движения, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП 66-летняя жительница Гродно от полученных травм умерла на месте происшествия, еще один пассажир — 71-летний гродненец — скончался в больнице. Травмы различной степени тяжести получили водитель и 13 пассажиров, в том числе двое детей (5 и 11 лет) и женщина на 5-м месяце беременности. Возбуждено уголовное дело, водитель маршрутки находится под стражей.

Новые сведения о водителе микроавтобуса AUTO.TUT.BY сообщили в Транспортной инспекции Минтранса, филиал по Гродненской области которой по поручению следствия провел в отношении перевозчика внеплановую проверку.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

46-летний ипэшник из Гродно Михаил выполнял междугородные автоперевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Техническое состояние авто и предрейсовый медосмотр у перевозчика проверяли на гродненском частном предприятии «АмигосТранс». В день, когда произошла авария, водителя допустили к работе в 6.48.

— По закону, рабочая смена водителя не может превышать 12 часов. Однако, 18 октября Михаил нарушил это требование: временем начала его рабочего дня считается момент прохождения предрейсового медосмотра, а ДТП произошло в 19.40 минут. Получается, что продолжительность смены предпринимателя на момент происшествия составляла более 12 часов, а это нарушение режима труда и отдыха, — пояснили в Транспортной инспекции.

Согласно ч.3 ст. 18.26 КоАП Беларуси, нарушение водителем транспортного средства установленного режима труда и отдыха при выполнении автомобильной перевозки — влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин.

Выяснилось, что у перевозчика было не все в порядке с документами. Так, в 2017 году истек срок его медсправки, а за получением новой он не обращался. Также, нет информации о прохождении инструктажа о технике безопасности, курсов повышения квалификации водителя и другой.

В то же время перевозчик позаботился о наличии «автогражданки» и страховки гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Его Mercedes-Benz Sprinter эксплуатировался с действующим техосмотром.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За 18 октября следствием был изъят лишь путевой лист, не было заказ-наряда на фрахтование микроавтобуса, который бы подтверждал нерегулярную перевозку пассажиров. Да и сами пассажиры подтвердили, что договор фрахтования с ипэшником они не заключали.

Согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП Беларуси, предпринимательская деятельность, осуществляемая с нарушением правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), если в этих деяниях нет состава преступления, на индивидуального предпринимателя — от десяти до двухсот базовых величин с конфискацией до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью.

— Выполняемый предпринимателем рейс 18 октября — это автомобильная перевозка пассажиров в регулярном сообщении. Но договор об организации регулярных автоперевозок пассажиров между оператором и ипэшником не заключался, предпринимателю не предоставлялось разрешение на выполнение таких перевозок, он выполнял их нелегально, — констатировали в Транспортной инспекции.

Придется ли ипэшнику оплачивать штрафы за нарушения, выявленные Транспортной инспекцией, — решит суд, в рамках рассмотрения уголовного дела на заседании.