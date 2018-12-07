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«Выполнял перевозки нелегально». Результаты проверки по смертельному ДТП с маршруткой на М6
Ипэшник, который в октябре этого года
Новые сведения о водителе микроавтобуса AUTO.TUT.BY сообщили в Транспортной инспекции Минтранса, филиал по Гродненской области которой по поручению следствия провел в отношении перевозчика внеплановую проверку.
46-летний ипэшник из Гродно Михаил выполнял междугородные автоперевозки пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении. Техническое состояние авто и предрейсовый медосмотр у перевозчика проверяли на гродненском частном предприятии «АмигосТранс». В день, когда произошла авария, водителя допустили к работе в 6.48.
— По закону, рабочая смена водителя не может превышать 12 часов. Однако, 18 октября Михаил нарушил это требование: временем начала его рабочего дня считается момент прохождения предрейсового медосмотра, а ДТП произошло в 19.40 минут. Получается, что продолжительность смены предпринимателя на момент происшествия составляла более 12 часов, а это нарушение режима труда и отдыха, — пояснили в Транспортной инспекции.
Выяснилось, что у перевозчика было не все в порядке с документами. Так, в 2017 году истек срок его медсправки, а за получением новой он не обращался. Также, нет информации о прохождении инструктажа о технике безопасности, курсов повышения квалификации водителя и другой.
В то же время перевозчик позаботился о наличии «автогражданки» и страховки гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Его Mercedes-Benz Sprinter эксплуатировался с действующим техосмотром.
За 18 октября следствием был изъят лишь путевой лист, не было заказ-наряда на фрахтование микроавтобуса, который бы подтверждал нерегулярную перевозку пассажиров. Да и сами пассажиры подтвердили, что договор фрахтования с ипэшником они не заключали.
— Выполняемый предпринимателем рейс 18 октября — это автомобильная перевозка пассажиров в регулярном сообщении. Но договор об организации регулярных автоперевозок пассажиров между оператором и ипэшником не заключался, предпринимателю не предоставлялось разрешение на выполнение таких перевозок, он выполнял их нелегально, — констатировали в Транспортной инспекции.
Придется ли ипэшнику оплачивать штрафы за нарушения, выявленные Транспортной инспекцией, — решит суд, в рамках рассмотрения уголовного дела на заседании.
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Новые сведения о водителе микроавтобуса AUTO.TUT.BY сообщили в Транспортной инспекции Минтранса, филиал по Гродненской области которой по поручению следствия провел в...
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