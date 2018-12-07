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«Если не похудею, разрешаю меня пристрелить». Наша читательница начинает худеть к Новому году
Недавно мы объявили, что готовы помочь одной из наших читательниц похудеть к Новому году и влезть в платье мечты под бой курантов. И предупредили: если вы хотите похудеть вдвое — мы не возьмем на себя ответственность за это. Наша цель: здоровое похудение под контролем специалиста.
Благодаря исключительной замотивированности мы остановились на Ольге, которая написала, что она абсолютно уверена, что сможет похудеть под контролем специалиста и сама даст тренеру револьвер, если сорвется с правильного питания и начнет прогуливать тренировки.
— Наша героиня мечтает похудеть на 15 кг, но за месяц это слишком много, — отмечает тренер Катя Островская. — Наша цель — сбросить здоровое количество кг, «войти» в платье, а также изменить режим питания, сделав его разнообразным и здоровым.
Итак, вот меню для Оли на первую неделю:
Вводим 4-разовое питание и говорим нет: соленому, сладостям (только в виде исключения по утрам), мучному, майонезу, жареному и жирному.
Завтрак:
Обед:
Перекус:
Ужин:
Оля получила и указания от Кати по поводу ежедневной физической активности:
— Всю неделю мы будем пробуждать организм от столь долгой спячки, — делится Екатерина. — На этой неделе мы будем заниматься на аппарате ЭМС (электромиостимуляция). Работать будем на программах «Метаболизм» и «Кардио».
Дополнительная тренировка пройдет в бассейне, где наша героиня должна будет проплыть не менее 600 м.
Впереди у Оли конные тренировки, катание на лыжах и традиционные тренировки в зале. Мы обязательно покажем, как Ольга будет справляться с заданиями и к каким результатам придет.
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Благодаря исключительной замотивированности мы остановились на Ольге, которая написала, что она абсолютно уверена, что сможет похудеть под контролем специалиста...
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