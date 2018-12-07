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«Если не похудею, разрешаю меня пристрелить». Наша читательница начинает худеть к Новому году

08.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Недавно мы объявили, что готовы помочь одной из наших читательниц похудеть к Новому году и влезть в платье мечты под бой курантов. И предупредили: если вы хотите похудеть вдвое — мы не возьмем на себя ответственность за это. Наша цель: здоровое похудение под контролем специалиста.

Тренер Екатерина Островская


Благодаря исключительной замотивированности мы остановились на Ольге, которая написала, что она абсолютно уверена, что сможет похудеть под контролем специалиста и сама даст тренеру револьвер, если сорвется с правильного питания и начнет прогуливать тренировки.




Пока наше платье сидит так…

— Наша героиня мечтает похудеть на 15 кг, но за месяц это слишком много, — отмечает тренер Катя Островская. — Наша цель — сбросить здоровое количество кг, «войти» в платье, а также изменить режим питания, сделав его разнообразным и здоровым.

Итак, вот меню для Оли на первую неделю:

Вводим 4-разовое питание и говорим нет: соленому, сладостям (только в виде исключения по утрам), мучному, майонезу, жареному и жирному.

Завтрак:

  • Стакан воды с лимоном за 20 мин до завтрака;
  • Клетчатка (свежие овощи или в сухом виде);
  • Сложные углеводы (овсяная каша, гречневая, чечевица);
  • Отварное яйцо;
  • Чай без сахара.

Обед:

  • Свежий салат, заправленный оливковым маслом;
  • Овощные супы (без мяса);
  • Паровые котлетки, мясное рагу, запеченная рыба + любой гарнир: тушеные овощи, овощное рагу и т.д.

Перекус:

  • Йогурт без подсластителя с жирностью не более 2%.

Ужин:

  • Свежий салат (айсберг, капуста пекинская, белокочанная, листья салата, огурцы, помидоры, перец, авокадо — все, что любите), заправленный соком лимона, горчицей (по желанию);
  • Говяжий язык, отварная или запеченная курица, индейка, говядина, рыба.

Оля получила и указания от Кати по поводу ежедневной физической активности:

  • Проходить не менее 10−15 тысяч шагов каждый день;
  • Никакого лифта, подъемы — только пешком;
  • Делаем утреннюю зарядку;
  • Полноценно тренируемся каждые 48 часов.

— Всю неделю мы будем пробуждать организм от столь долгой спячки, — делится Екатерина. — На этой неделе мы будем заниматься на аппарате ЭМС (электромиостимуляция). Работать будем на программах «Метаболизм» и «Кардио».



Дополнительная тренировка пройдет в бассейне, где наша героиня должна будет проплыть не менее 600 м.



Впереди у Оли конные тренировки, катание на лыжах и традиционные тренировки в зале. Мы обязательно покажем, как Ольга будет справляться с заданиями и к каким результатам придет.



 
 
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Благодаря исключительной замотивированности мы остановились на Ольге, которая написала, что она абсолютно уверена, что сможет похудеть под контролем специалиста...
 
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