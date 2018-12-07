«В школе надо мной ржали». Минчанка с 600 тысячами подписчиков - о красивой жизни и своем заработке

Валери Вивьер — блогер, модель и актриса. В ее инстаграме — больше 600 тысяч подписчиков, в графике — вылет в новую точку земли примерно раз в неделю. По словам Валери, у нее было «обыкновенное советское детство», а сегодня — контракты с модными дизайнерами, серфинг на Бали и ужины в Лондоне. «Я всегда уверена в успехе и том, что добьюсь всего, чего захочу, — других вариантов в голове никогда и не было», — уверяет белоруска.

«В инстаграме я выкладываю картинки своей классной жизни»

В выпускном альбоме Валери вместе с одноклассниками писала о своих мечтах и том, кем видит себя в будущем. Она оставила запись в духе «ребята, помашу вам рукой из Голливуда».

— В тот момент все, конечно, ржали надо мной. Но спустя семь лет я уже занималась в Лос-Анджелесе в актерской школе. И доказала, что все осуществимо и реально.

В 2015-м Валери Вивьер представляла Беларусь на конкурсе «Топ-модель мира», но популярность пришла к девушке именно благодаря инстаграму. Сейчас это один из главных источников ее заработка.

— Начала зарабатывать в инстаграме примерно пять лет назад. До этого люди рассматривали соцсети как развлечение. А потом просекли, что на этом можно делать деньги. Я очень люблю фотографироваться и фотографировать, поэтому и решила создать бьюти-страницу, где выкладываю картинки своей классной жизни. В моем расписании много съемок, интересных встреч, клевых путешествий. Людям же любопытно следить за другими, — смеется Валери. — Мне кажется, моим подписчикам нравится наблюдать за мной как за иконой стиля или как за человеком, у которого все хорошо.

«В день прилетает около 500 сообщений. 100 из них — фото мужского достоинства»

Сегодня над инстаграм-страницей Валери трудятся четыре человека. Две девушки занимаются раскруткой, две — разбирают потоки сообщений.

— В день в директ прилетает около 500 сообщений. 100 из них — фото мужского достоинства. Часто люди хотят познакомиться, просят совета. У меня не хватает времени самостоятельно просматривать все месседжи. Поэтому задача помощниц — не пропустить в потоке интересные предложения о сотрудничестве. Зато я сама делаю посты и собираю контент по всему миру.

Валери не скрывает, что в ее аккаунте, как и на страницах других блогеров, много рекламы.

— При этом я честна со своими подписчиками. Делюсь с ними продукцией любимых дизайнеров, отелями, в которых останавливаюсь, аксессуарами, которые с удовольствием ношу. Вы не увидите в моем инстаграме фотографий с кальяном, просто потому что я не курю кальян и не буду это рекламировать, — поясняет модель. — Мои заработки в инстаграме — коммерческая тайна. Могу лишь сказать, что один пост приносит от 400 евро до бесконечности.

Модель обожает экстравагантные вещи. А еще предпочитает выделяться в толпе и меньше всего хочет прийти в ресторан в одинаковом платье с кем-то другим.

— Поэтому с удовольствием ношу одежду белорусских дизайнеров. Я работаю с брендами HISTORIA NATURALIS, T. EFREMOVA, DAVIDOVA. В Лондоне меня постоянно спрашивают, откуда эти вещи, — рассказывает собеседница. — В Британии можно купить платье в Dior или Chanel за несколько тысяч евро или в Topshop за 300−400. Но Topshop — это уже масс-маркет, а не unique piece. И есть вероятность, что ты потратишь деньги, но все равно повторишься. Когда я надеваю платья белорусских дизайнеров, то уверена в успехе. Эти вещи качественные и стильные. Британцы не могут понять, где я их нахожу. Так что там я звезда!

«Я склонна к полноте, поэтому вообще не ем сладостей»

День инстаблогера расписан по минутам. Но Валери нравится плотный график, который не позволяет задерживаться в зоне комфорта.

— Встаю обычно в восемь или девять утра. Ем в машине, чтобы сэкономить время. Если вы увидите меня в такси, значит, я сто процентов перекусываю. В Лондоне очень легко и удобно брать органическую еду навынос. Там достаточно подождать три минуты — и вот вам здоровый обед. В Минске такого, к сожалению, нет. Приходится паковать все в контейнеры и коробочки. Но это, конечно, тоже еда не из дома. Сама я готовлю очень редко. Это забирает слишком много времени, а сэкономить особо не получится. Расход на ингредиенты превышает затраты на готовое блюдо — я считала! — уверяет девушка. — Тем более в Беларуси все очень доступно и недорого.

Очевидно, что красивая картинка в инстаграме имеет обратную сторону и требует жесткой дисциплины в питании и тренировках.

— Я не ем мяса и молочных продуктов. Зато в моем рационе много рыбы и морепродуктов, круп и бобовых (гречка, киноа, чечевица), орехи, овощи и фрукты. Сладости? Их вообще не ем! Я склонна к полноте, поэтому не позволяю себе сладкого — могу поправиться даже за три дня. Вся еда у меня идет в щечки, ручки и животик.

Тренировочный график Валери Вивьер зависит от страны, в которой она находится. Девушка часто бывает в Индии, Индонезии, Великобритании, чуть реже — в Беларуси.

— В Минске трижды в неделю хожу в фитнес-зал, занимаюсь с инструктором. На Бали просыпаюсь в 4.30 и выхожу в океан серфить. После такой нагрузки не нужен даже зал. На Гоа основная нагрузка — это пробежки по побережью и упражнения с собственным весом. А в Лондоне покупаю членство в хорошем фитнес-клубе. Это история не только про спорт, но и про поиск связей в соответствующих кругах.

«Если мечтаешь получить „Оскар“, то не можешь позволить себе жить в Беларуси»

Валери не представляет, что однажды вернется на ПМЖ в Минск.

— Человек с большими планами не может тут жить. Если ты мечтаешь получить «Оскар» или стать моделью Victoria’s Secret, то не можешь позволить себе жить в Беларуси. Это как минимум далековато от всего, — считает блогер. — К тому же мне не подходит здешний климат — при температуре ниже 10 градусов тепла у меня закладывает нос, я постоянно мерзну. Здесь нет свежих фруктов и овощей, качественных морепродуктов. А вот находясь за границей, я не скучаю по чему-то белорусскому. Разве что по гречке… Русские и белорусы, которые живут на Гоа или Бали, готовы на любой бартер, лишь бы заполучить гречку или томатный сок. Люди предлагают взамен одежду, украшения. Купить упаковку гречки на Бали можно примерно за четыре доллара, — говорит блогер.

Для Валери работа модели, актрисы и блогера, как и жизнь в режиме нон-стоп, — кайф.

— Я успела пожить на Бали, Гоа, в Майами, Киеве, Лондоне и Лос-Анджелесе. Конечно, не прочь обзавестись своим домом. Правда, дом моей мечты на берегу океана стоит очень дорого. Но о стабильной работе точно не мечтаю. Стабильность — это не рост. А у меня слишком много амбиций.