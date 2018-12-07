Хотите на «Щелкунчика» Авербуха? Рассказываем, как сэкономить от 15 до 35 рублей

8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» , которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.



variot.ru/averbuh

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 3 двойных билета. Соответственно, победителей будет трое, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 13 декабря, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 14 декабря.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

В шоу-бизнесе Авербух более 15 лет, и «Щелкунчик» — его самый амбициозный и дорогостоящий проект. Илья создавал это шоу, обкатывал и доводил до совершенства несколько лет. Поэтому в представлении все продумано до мелочей: дизайн костюмов разработан во Франции, декорации способны воплотить многоуровневую сценографию, а авторское изложение сценария и переработка классической музыки дарят известной сказке современную интерпретацию. Музыка Чайковского даже обрела голос — специально для шоу были разработаны вокальные партии.

Шоу предназначено для семейного просмотра, оно будет понятно детям, а взрослые увидят в нем скрытые нюансы и акценты. А еще это уникальная возможность увидеть собственными глазами мастерство и актерский талант олимпийских чемпионов — Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина.



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Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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