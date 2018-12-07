Об обязательной доле в наследстве

Обязательная доля в наследстве — это своего рода исключение из общего правила при наследовании по завещанию. Она является гарантией защиты прав социально незащищенной категории граждан.



Наследодатель по своему усмотрению распоряжается принадлежащим ему имуществом, самостоятельно определяет круг его наследников, которым завещает свое имущество, или оставляет указания по поводу его долевого распределения. Если таковые указания отсутствуют, имущество делится в равных долях между лицами, которых наследодатель указал в завещании.



Гражданский кодекс Республики Беларусь ограничивает свободу волеизъявления завещателя в отношении социально незащищенной категории граждан, которых призывают к наследству вопреки воле завещателя и которым при этом гарантируется законом право на получение обязательной доли в наследстве независимо от содержания завещания. В соответствии со статьей 1064 кодекса несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг(га) и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).



Возникновение нетрудоспособности происходит по состоянию здоровья и возрасту. Нетрудоспособные по состоянию здоровья — это инвалиды 1, 2, 3 групп, по возрасту — люди, достигшие пенсионного возраста (вышедшие на пенсию до установленного законом возраста по льготам в данную группу не входят). Наследники, которые считаются нетрудоспособными по возрасту или состоянию здоровья, учитывая степень родства, независимо от содержания завещания имеют право на половину доли, которая предназначалась им при наследовании по закону.



В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода, и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.



На основании части второй статьи 1064 кодекса обязательная доля выделяется из незавещанной части имущества, а если его недостаточно, то и за счет завещанной. Завещатель не вправе изменить размер обязательной доли либо иначе повлиять на права вышеназванных наследников. Любые ограничения и обременения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны лишь в отношении той части переходящего к нему наследства, которая превышает обязательную долю. Наследодатель не имеет права в тексте завещания лишать наследства лиц, претендующих на обязательную долю в наследстве. Если же он это делает, то судом завещание в этой части будет признано недействительным.



Наследование обязательной доли является правом, но не обязанностью наследника и осуществляется только в случае принятия им наследства. Если наследник, имеющий право на обязательную долю, не принимает наследство или отказывается от него, наследование происходит в общем порядке. Не допускается отказ от обязательной доли в наследстве в пользу другого лица. До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, а если таковые имеются — выясняет круг наследников первой очереди, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, для расчета обязательной доли.



Любовь ЛИТВИНА,

нотариус Брестского

нотариального округа