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Во всех регионах подняли цены на проезд в городском и пригородном транспорте. На очереди Минск
Стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте подняли во всех регионах Беларуси. Последней повысила стоимость проезда Могилевская область — на 5 копеек, как в остальных регионах. Соответствующее решение
Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах вырастет до 55 копеек (сейчас — 50 копеек), а при покупке у водителя — до 65 копеек (сейчас — 60 копеек).
Кроме того, выросла и стоимость проездных билетов многоразового пользования при осуществлении городских перевозок пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении.
К примеру, месячный проездной на проезд в одном виде транспорта в Могилеве будет стоить 24,75 рубля, в Бобруйске — 24,09 рубля, а в остальных 21,03 рубля.
Напомним, в регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз
В Минске вопрос повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте рассмотрят на заседании Мингорисполкома. Об этом
Белорусы сейчас
Уровень возмещения населением затрат на перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом в целом по стране в январе — июне этого года составлял 70,7%, в том числе по Минску — 62,3%, а по областным центрам — 83,1%, сообщили ранее в МАРТ. При этом минчане за проезд в метро возмещали в январе — июне этого года 73,1% затрат.
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Стоимость проезда в городском общественном и пригородном транспорте подняли во всех регионах Беларуси. Последней повысила стоимость проезда Могилевская область.
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