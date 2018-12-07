ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как подготовить автомобиль к зиме? Советы от Бош Авто Сервис

08.12.2018 10:18 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Зима – непростое время для автомобиля. В эту пору года все его системы подвергаются воздействию сложных погодных условий и изнашиваются в несколько раз быстрее, чем в теплый период.

Чтобы продлить срок эксплуатации своего автомобиля и предотвратить неожиданные поломки в холодный период, рекомендуется замена некоторых составляющих и их профессиональная диагностика. Эксперты сети Бош Авто Сервис рассказывают, на что в первую очередь обращают внимание при подготовке автомобиля к зимнему периоду.

Во-первых, необходима смена летних шин на зимние. Чем ниже температура воздуха, тем тверже становится покрышка. При этом ослабевает сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, поэтому автомобиль хуже поддается управлению. При повышении температуры, наоборот, сцепление улучшается, возникает большее сопротивление качению, но растет расход топлива и скорость износа резины. Производители автомобильных шин сбалансировали данные процессы, разработав разную химическую структуру для зимних и летних шин. У последних резина более жесткая и износостойкая, чтобы выдержать контакт с асфальтом в жару. Зимние шины имеют более мягкий состав резины, поэтому при плюсовых температурах они быстро изнашиваются, зато в холодное время года достаточно эластичны для устойчивой сцепки с поверхностью дороги и, как следствие, уверенного управления автомобилем.

Этот этап подготовки автомобиля к зиме закреплен на уровне законодательства. Согласно Указу № 483 (об обязательном использовании зимних шин) Президента Республики Беларусь, в нашей стране автомобили должны быть оборудованы зимними шинами в период с 1 декабря по 1 марта. Следует помнить, что дата 1 декабря очень условна. Принимая во внимание белорусские погодные условия, автомобилисты должны задумываться о смене летней резины еще раньше, в период, когда в течение недели держится температура воздуха 5-7°С – то есть примерно в середине ноября.

Кроме шин, в сервисе обязательно протестируют аккумулятор, чтобы исключить возможность того, что машина не заведется в ответственный момент. Если при первых заморозках возникают проблемы с запуском двигателя, вероятно, в автомобиле проблема с АКБ. Качественный аккумулятор обычно служит до трех лет, однако его проверка – важный этап подготовки автомобиля к зиме, ведь в эту пору года батарея разряжается в несколько раз быстрее.

То же касается и тормозных колодок. Разность тормозных моментов колес является основной причиной заноса на дороге, а поэтому тормозная система подлежит серьезной проверке.

Кузов автомобиля и лакокрасочное покрытие также нужно подготовить для жестких погодных условий. В этот период на кузове возникают микротрещины и коррозия, справиться с этим поможет только антикоррозийная обработка. Часто иномарки с оцинкованными кузовами не нуждаются в такой обработке. В противном случае обязательно стоит провести обработку арок, днища и скрытых полостей.

Также в автосервисе вам сразу зальют качественную «незамерзайку» в бачок стеклоомывателя и проверят исправность стеклоочистителей, ведь без них будет невозможно избавиться от грязи и снега на лобовом стекле. Эксперты также обратят внимание на состояние технических жидкостей автомобиля.

В заключение, несколько рекомендаций по поводу того, что стоит иметь в багажнике зимой:

  • провода для «прикуривания»;
  • лопату;
  • щетку;
  • буксировочный трос;
  • домкрат;
  • дополнительную канистру с незамерзающей стеклоомывающей жидкостью.

Современные автомобили достаточно неприхотливы и рассчитаны на разные погодные условия, однако для того, чтобы продлить их срок службы, следует регулярно проводить диагностику важных составляющих в автосервисе. Почему именно в автосервисе? Далеко не все обязательные при подготовке к зиме операции (например, антикоррозионную обработку кузова) можно провести своими силами, без специального оборудования и, будем откровенны, необходимых навыков и умений. А ведь в вопросах, от которых зависит безопасность на дороге, мелочей не бывает!

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима – непростое время для автомобиля. В эту пору года все его системы подвергаются воздействию сложных погодных условий и изнашиваются в несколько раз быстрее,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во всех регионах подняли цены на проезд в городском и пригородном транспорте. На очереди Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика