Как подготовить автомобиль к зиме? Советы от Бош Авто Сервис

Зима – непростое время для автомобиля. В эту пору года все его системы подвергаются воздействию сложных погодных условий и изнашиваются в несколько раз быстрее, чем в теплый период.

Чтобы продлить срок эксплуатации своего автомобиля и предотвратить неожиданные поломки в холодный период, рекомендуется замена некоторых составляющих и их профессиональная диагностика. Эксперты сети Бош Авто Сервис рассказывают, на что в первую очередь обращают внимание при подготовке автомобиля к зимнему периоду.

Во-первых, необходима смена летних шин на зимние. Чем ниже температура воздуха, тем тверже становится покрышка. При этом ослабевает сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь, поэтому автомобиль хуже поддается управлению. При повышении температуры, наоборот, сцепление улучшается, возникает большее сопротивление качению, но растет расход топлива и скорость износа резины. Производители автомобильных шин сбалансировали данные процессы, разработав разную химическую структуру для зимних и летних шин. У последних резина более жесткая и износостойкая, чтобы выдержать контакт с асфальтом в жару. Зимние шины имеют более мягкий состав резины, поэтому при плюсовых температурах они быстро изнашиваются, зато в холодное время года достаточно эластичны для устойчивой сцепки с поверхностью дороги и, как следствие, уверенного управления автомобилем.

Этот этап подготовки автомобиля к зиме закреплен на уровне законодательства. Согласно Указу № 483 (об обязательном использовании зимних шин) Президента Республики Беларусь, в нашей стране автомобили должны быть оборудованы зимними шинами в период с 1 декабря по 1 марта. Следует помнить, что дата 1 декабря очень условна. Принимая во внимание белорусские погодные условия, автомобилисты должны задумываться о смене летней резины еще раньше, в период, когда в течение недели держится температура воздуха 5-7°С – то есть примерно в середине ноября.

Кроме шин, в сервисе обязательно протестируют аккумулятор, чтобы исключить возможность того, что машина не заведется в ответственный момент. Если при первых заморозках возникают проблемы с запуском двигателя, вероятно, в автомобиле проблема с АКБ. Качественный аккумулятор обычно служит до трех лет, однако его проверка – важный этап подготовки автомобиля к зиме, ведь в эту пору года батарея разряжается в несколько раз быстрее.

То же касается и тормозных колодок. Разность тормозных моментов колес является основной причиной заноса на дороге, а поэтому тормозная система подлежит серьезной проверке.

Кузов автомобиля и лакокрасочное покрытие также нужно подготовить для жестких погодных условий. В этот период на кузове возникают микротрещины и коррозия, справиться с этим поможет только антикоррозийная обработка. Часто иномарки с оцинкованными кузовами не нуждаются в такой обработке. В противном случае обязательно стоит провести обработку арок, днища и скрытых полостей.

Также в автосервисе вам сразу зальют качественную «незамерзайку» в бачок стеклоомывателя и проверят исправность стеклоочистителей, ведь без них будет невозможно избавиться от грязи и снега на лобовом стекле. Эксперты также обратят внимание на состояние технических жидкостей автомобиля.

В заключение, несколько рекомендаций по поводу того, что стоит иметь в багажнике зимой:

провода для «прикуривания»;

лопату;

щетку;

буксировочный трос;

домкрат;

дополнительную канистру с незамерзающей стеклоомывающей жидкостью.

Современные автомобили достаточно неприхотливы и рассчитаны на разные погодные условия, однако для того, чтобы продлить их срок службы, следует регулярно проводить диагностику важных составляющих в автосервисе. Почему именно в автосервисе? Далеко не все обязательные при подготовке к зиме операции (например, антикоррозионную обработку кузова) можно провести своими силами, без специального оборудования и, будем откровенны, необходимых навыков и умений. А ведь в вопросах, от которых зависит безопасность на дороге, мелочей не бывает!