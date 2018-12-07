Минималку повысят

С 1 января 2019 г. размер минимальной зарплаты изменится и составит 330 руб. по постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2018 г. № 870.

Ранее премьер-министр Сергей Румас заявил, что в Беларуси хотят повысить минимальную зарплату до минимального потребительского бюджета. «В правительстве прорабатываются подходы по доведению размера минимальной заработной платы до ее приемлемого уровня — не ниже минимального потребительского бюджета», — отметил премьер-министр. В правительстве заявляли, что занимаются подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты, ее хотят повышать раз в квартал. Сейчас «минималка» увеличивается один раз в год — в январе.

Также власти планировали к концу 2018 г. установить размер минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 305 рублей, не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четверых человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике. Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016-2018 годы.

Подготовила Галина КОВАЛЁВА.



