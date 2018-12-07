Они умеют трудиться

На районных «Дожинках», по традиции, подвели итоги ежегодного конкурса «Наша гордость» и определили лучших из лучших жителей района в различных номинациях. Среди тех, кого в этом году отметили в номинации «Лучшие люди трудовых будней Буда-Кошелевского района», – машинист бульдозера транспортного участка КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Александр Левченко и старшая медицинская сестра терапевтического отделения центральной районной больницы Елена Коробкина. И сегодня мы с удовольствием о них рассказываем.

Помните известную фразу советских времен: «В машинисты я б пошел, пусть меня научат»? Но сегодня, согласитесь, вряд ли встретишь юношу, мечтающего о такой сложной, трудоемкой и очень ответственной: работе – машинист бульдозера. Однако Александр Левченко ответственности и профессиональных трудностей не побоялся и сегодня по праву считается одним из лучших бульдозеристов предприятия.

Александр Леонидович родился и вырос в Бушевке. После окончания школы поступил в Костюковское училище, где получил рабочую специальность, а затем вернулся на малую родину. Некоторое время работал в Морозовичах в местном сельхозпредприятии, в 2004 году перешел в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», где и трудится по сей день. В его обязанности входит выполнение различных бульдозерных работ на полигонах. На данный момент, к примеру, мужчина работает на мини-полигоне в Узе.





– Конечно, работа не из легких, – не скрывает Александр Левченко, – но я не жалуюсь. Условия труда достойные, коллектив подобрался хороший, дружный, работаю на высокопроизводительной технике. Что еще надо? Как говорится, живи и радуйся.

Какими качествами должен обладать представитель этой профессии? Безусловно, это, прежде всего, должен быть физически крепкий, выносливый человек, обладающий отменным здоровьем, техническим складом ума и отличной визуальной памятью. Ведь машинист бульдозера – это и работа в ночную смену, и нахождение по несколько часов в сидячем положении, и однообразие выполняемых действий, и высокий уровень шума, вибрации, пыли, и, при необходимости, умение разбираться в устройстве техники, осуществлять замену деталей, оборудования и многое-многое другое. И всеми этими качествами с лихвой обладает Александр Леонидович.

– Александр Левченко – невероятно отзывчивый, трудолюбивый человек и высококлассный специалист. Без раздумий берется за выполнение любых поставленных задач, готов трудиться в выходные и праздничные дни, не считаясь с личным временем, всегда содержит вверенную ему технику в образцовом порядке, – именно так охарактеризовал нашего героя заместитель директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Игорь Минов.

Это ли не подтверждение того, что Александр Леонидович – человек, на которого можно и нужно равняться?

Согласитесь, образ медицинской сестры пропитан кротостью, самоотверженностью и стремлением помочь всем, кто в этой помощи нуждается. Глядя на старшую медицинскую сестру терапевтического отделения УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» Елену Коробкину, отчетливо понимаешь – это все про нее.

Елена Алексеевна признается, что в медицину попала абсолютно случайно: после окончания Бушевской школы поступила в Гомельское медицинское училище. Впрочем, задатки медработника у нее в крови все же были: дядя работал фельдшером, тетя – зубным фельдшером, еще одна тетя – медицинской сестрой. По ее стопам и пошла наша героиня и в 1997 году после окончания медучилища приехала по распределению в Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.





– Многие думают, что медсестра – это человек, который просто делает укол или ставит капельницу. На самом деле, в нашей работе есть разные направления, и мне удалось познать нюансы многих из них: начинала с должности постовой медсестры терапевтического отделения, затем работала в процедурном кабинете. Знаете, наверное, именно там мне было наиболее комфортно и интересно работать, – признается Елена Коробкина.

Но жизнь не стоит на месте, нужно расти, развиваться в профессиональном плане, поэтому, когда в 2014 году она получила предложение вернуться в терапевтическое отделение на должность старшей медицинской сестры, решила попробовать. Постепенно влилась в коллектив, освоила тонкости профессии и вот уже почти пять лет успешно трудится на этом посту.

Старшая медицинская сестра – первый и главный помощник заведующего отделением. На ней действительно лежит огромный груз ответственности за работу в отделении в целом, ведь она – его стержень, и от того, насколько грамотно и профессионально она организует рабочий процесс в отделении, напрямую зависит его успешное функционирование.

– Какой, на Ваш взгляд, должна быть идеальная старшая медсестра? – спрашиваю я.

– Наш «идеал» прописан в должностной инструкции. Что же касается личных качеств, то, на мой взгляд, человек должен быть положительно настроен на свою работу, а в моей случае – уметь находить взаимопонимание с работниками, быть хорошим исполнителем и распорядителем одновременно, чтобы пребывание пациентов в больнице было комфортным, лечение – эффективным, а работа персонала – одинаково приятной для обеих сторон, – уверена Елена Коробкина.

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.