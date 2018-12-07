﻿ Они умеют трудиться. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Они умеют трудиться

08.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

На районных «Дожинках», по традиции, подвели итоги ежегодного конкурса «Наша гордость» и определили лучших из лучших жителей района в различных номинациях. Среди тех, кого в этом году отметили в номинации «Лучшие люди трудовых будней Буда-Кошелевского района», – машинист бульдозера транспортного участка КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Александр Левченко и старшая медицинская сестра терапевтического отделения центральной районной больницы Елена Коробкина. И сегодня мы с удовольствием о них рассказываем.

Помните известную фразу советских времен: «В машинисты я б пошел, пусть меня научат»? Но сегодня, согласитесь, вряд ли встретишь юношу, мечтающего о такой сложной, трудоемкой и очень ответственной: работе – машинист бульдозера. Однако Александр Левченко ответственности и профессиональных трудностей не побоялся и сегодня по праву считается одним из лучших бульдозеристов предприятия.
Александр Леонидович родился и вырос в Бушевке. После окончания школы поступил в Костюковское училище, где получил рабочую специальность, а затем вернулся на малую родину. Некоторое время работал в Морозовичах в местном сельхозпредприятии, в 2004 году перешел в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», где и трудится по сей день. В его обязанности входит выполнение различных бульдозерных работ на полигонах. На данный момент, к примеру, мужчина работает на мини-полигоне в Узе.

Они умеют трудиться
Александр Левченко

– Конечно, работа не из легких, – не скрывает Александр Левченко, – но я не жалуюсь. Условия труда достойные, коллектив подобрался хороший, дружный, работаю на высокопроизводительной технике. Что еще надо? Как говорится, живи и радуйся.
Какими качествами должен обладать представитель этой профессии? Безусловно, это, прежде всего, должен быть физически крепкий, выносливый человек, обладающий отменным здоровьем, техническим складом ума и отличной визуальной памятью. Ведь машинист бульдозера – это и работа в ночную смену, и нахождение по несколько часов в сидячем положении, и однообразие выполняемых действий, и высокий уровень шума, вибрации, пыли, и, при необходимости, умение разбираться в устройстве техники, осуществлять замену деталей, оборудования и многое-многое другое. И всеми этими качествами с лихвой обладает Александр Леонидович.
– Александр Левченко – невероятно отзывчивый, трудолюбивый человек и высококлассный специалист. Без раздумий берется за выполнение любых поставленных задач, готов трудиться в выходные и праздничные дни, не считаясь с личным временем, всегда содержит вверенную ему технику в образцовом порядке, – именно так охарактеризовал нашего героя заместитель директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Игорь Минов.
Это ли не подтверждение того, что Александр Леонидович – человек, на которого можно и нужно равняться?

Согласитесь, образ медицинской сестры пропитан кротостью, самоотверженностью и стремлением помочь всем, кто в этой помощи нуждается. Глядя на старшую медицинскую сестру терапевтического отделения УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» Елену Коробкину, отчетливо понимаешь – это все про нее.
Елена Алексеевна признается, что в медицину попала абсолютно случайно: после окончания Бушевской школы поступила в Гомельское медицинское училище. Впрочем, задатки медработника у нее в крови все же были: дядя работал фельдшером, тетя – зубным фельдшером, еще одна тетя – медицинской сестрой. По ее стопам и пошла наша героиня и в 1997 году после окончания медучилища приехала по распределению в Буда-Кошелевскую центральную районную больницу.

Они умеют трудиться
Елена Коробкина

– Многие думают, что медсестра – это человек, который просто делает укол или ставит капельницу. На самом деле, в нашей работе есть разные направления, и мне удалось познать нюансы многих из них: начинала с должности постовой медсестры терапевтического отделения, затем работала в процедурном кабинете. Знаете, наверное, именно там мне было наиболее комфортно и интересно работать, – признается Елена Коробкина.
Но жизнь не стоит на месте, нужно расти, развиваться в профессиональном плане, поэтому, когда в 2014 году она получила предложение вернуться в терапевтическое отделение на должность старшей медицинской сестры, решила попробовать. Постепенно влилась в коллектив, освоила тонкости профессии и вот уже почти пять лет успешно трудится на этом посту.
Старшая медицинская сестра – первый и главный помощник заведующего отделением. На ней действительно лежит огромный груз ответственности за работу в отделении в целом, ведь она – его стержень, и от того, насколько грамотно и профессионально она организует рабочий процесс в отделении, напрямую зависит его успешное функционирование.
– Какой, на Ваш взгляд, должна быть идеальная старшая медсестра? – спрашиваю я.
– Наш «идеал» прописан в должностной инструкции. Что же касается личных качеств, то, на мой взгляд, человек должен быть положительно настроен на свою работу, а в моей случае – уметь находить взаимопонимание с работниками, быть хорошим исполнителем и распорядителем одновременно, чтобы пребывание пациентов в больнице было комфортным, лечение – эффективным, а работа персонала – одинаково приятной для обеих сторон, – уверена Елена Коробкина.
Марина ЛУСЕВИЧ.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На районных «Дожинках», по традиции, подвели итоги ежегодного конкурса «Наша гордость» и определили лучших из лучших жителей района в различных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минималку повысят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика