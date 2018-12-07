Рекорд Загитовой побила 16-летняя японка

Рика Кихира

Фото: Александр Вильф / РИА Новости





Японская фигуристка Рика Кихира опередила россиянку Алину Загитову, установив новый мировой рекорд в короткой программе в финале мирового Гран-при. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».





16-летняя представительница Японии получила за свое выступление 82,51 балла. Прокат Загитовой принес ей 77,93 балла. Третье место досталось россиянке Елизавете Туктамышевой.









16 ноября мировой рекорд в короткой программе установила Загитова. На этапе Гран-при в Москве фигуристка получила 80,78 балла за свой прокат. Загитова является обладательницей еще двух мировых рекордов — в произвольной программе (158,80) и по сумме баллов (238,43).





Финал Гран-при состоится 9 декабря.



