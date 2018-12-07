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Рекорд Загитовой побила 16-летняя японка

08.12.2018 10:25 — Разное | Партизан  
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Японская фигуристка Рика Кихира опередила россиянку Алину Загитову, установив новый мировой рекорд в короткой программе в финале мирового Гран-при. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рика Кихира
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Японская фигуристка Рика Кихира опередила россиянку Алину Загитову, установив новый мировой рекорд в короткой программе в финале мирового Гран-при. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

16-летняя представительница Японии получила за свое выступление 82,51 балла. Прокат Загитовой принес ей 77,93 балла. Третье место досталось россиянке Елизавете Туктамышевой.


16 ноября мировой рекорд в короткой программе установила Загитова. На этапе Гран-при в Москве фигуристка получила 80,78 балла за свой прокат. Загитова является обладательницей еще двух мировых рекордов — в произвольной программе (158,80) и по сумме баллов (238,43).

Финал Гран-при состоится 9 декабря.


 
 
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Японская фигуристка Рика Кихира опередила россиянку Алину Загитову, установив новый мировой рекорд в короткой программе в финале мирового Гран-при. Об этом...
 
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