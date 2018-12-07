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Под Ушачами поставили билборд с портретом Василя Быкова
Под Ушачами районные власти установили билборд с портретом Василя Быкова. Об этом в соцсетях сообщил активист Глеб Лободенко.
Фото из аккаунта Глеба Лободенко на Фейсбуке
"Ушачские власти установили билборд с Василём Быковым. Спасибо! А в следующем году планируем вместе с ними крутую акцию к 95-летию классика. Подробности раскрою вскоре. Нужна будет ваша помощь. Присоединитесь?" — написал в
Кстати, на самом билборде — портрет писателя и надпись "Василь Быков — гордость земли Ушачской".
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Под Ушачами районные власти установили билборд с портретом Василя Быкова. Об этом в соцсетях сообщил активист Глеб Лободенко.
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