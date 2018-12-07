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Судья-белорус получил черепно-мозговую травму после удара от российского хоккеиста
Линейный арбитр хоккейного матча «Локомотив» — «Йокерит», белорус Иван Дедюля получил черепно-мозговую травму после удара от 20-летнего форварда «Локомотива» Артура Каюмова.
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Линейный арбитр хоккейного матча «Локомотив» — «Йокерит», белорус Иван Дедюля получил черепно-мозговую травму после удара от 20-летнего форварда «Локомотива»...
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