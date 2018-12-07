В Беларуси идет латентная «кабинетная приватизация». Новые тренды на этой ниве

«Па-чэснаму» надо бы начинать с нормативно определенных и более менее прозрачных процедур : конкурс или аукцион. Но в данных случаях не было даже на них намека. Приходится констатировать , что в Беларуси идет латентная «кабинетная приватизация» , порядок которой доступен только избранным . Цены предприятий определяются также в тиши кабинетов.









Если в истории с отчуждением ОАО «Березовского сыродельного комбината» еще были намеки на «согласование» с президентом и на саму цену проданного объекта , то в двух других случаях даже этого не удосужились сделать. Нам предлагают проглотить свершившиеся факты : ОАО «Савушкина пуща» присоединило к себе недавно стопроцентно государственное ОАО «Ходосы», ООО «Савушкин-Орша» присоединило ПУП «Оршанский горлачик», также ранее являющееся госпредприятием .





Это что, схема такая мудреная новая? За «присоединением» как-бы не очень видно отчуждения госсобственности? Было государственное , потом опля … сказочное «присоединение» и частное. Нет ощущения , что забыли что-то сказать? Где решения исполкомов, Госкомимущества , акты министерств , правительства или распоряжения (согласования ) главного, наконец? Кто все это делает , как и главное «почем рыба»? Безвозмездно у нас все удачно только входит в лоно государства , обратного процесса пока не было замечено.





На наш взгляд , весьма показательным в процессах «присоединения-отсоединения» будет демонстрация Оршанской истории. Там вообще юридически-бухгалтерская спецоперация вертикали.





В конце 2016 г убыточный ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» принял решение о присоединение к себе таких же хронически убыточных предприятий молочной и мясной отрасли :





ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» ( доля государства — 100%) ,

ОАО «Оршанский молочный комбинат» ( доля государства — 85,22%) ,

ОАО «Оршасырзавод» ( доля государства — 54,25%),

ОАО «Птицефабрика Оршанская»( доля государства — 99,68%) ,

ОАО «Редьки» (стопроцентно частное предприятие).,

ОАО «Маяк Высокое» ( доля государства — 25,4%) .





Справедливости ради скажем , что на самом деле присоединили еще пару государственных унитарных предприятий . Но в данном случае нам до них нет дела , в своем хозяйстве чиновники пусть вытворяют , что хотят. И только ОАО «Маяк Высокое», единственное прибыльное из всего списка предприятий , не клюнуло на эту аферу и продолжило свою деятельность в 2018 году в прежнем статусе ОАО. Видимо доля государства оказалась маловата , а акционеры более менее принципиальными.





Все остальные присоединенные предприятия аккурат под новый 2018 год , а именно 29 декабря 2017г. прекратили деятельность в качестве самостоятельных бизнес-единиц .





Оценили масштаб чиновничьей мысли по созданию районного ХЛЕБНО-МОЛОЧНОГО МЯСОКОМБИНАТА? Это не «Смехопанорама» , а хроники ЕПФР. А последующие события говорят о том , что целью распорядителей госсобственности было не создание этой «ПИЦЦЫ» из кучи разнопрофильных предприятий.





Отметим промежуточный результат бурной чиновничьей деятельности : из девяти убыточных предприятий к концу отчетного периода получили лишь одно. «Отличная работа» для ведомственных отчетов и оценок Минстата ! Валюта баланса «агрегатора» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» выросла в два раза , а убытки в 2,5 раза.





Дальше интереснее. Уже в первом квартале нового 2018 года происходит «дефрагментация пиццы». В результате обратного процесса «новую жизнь » обрели :





Производственное унитарное предприятие «Оршанский мясоконсервный комбинат»;

Производственное унитарное предприятие «Оршанский молочный комбинат»

Производственное унитарное предприятие «Оршасырзавод»

«Птицефабрика Оршанская» пока продолжает свою деятельность в статусе филиала «агрегатора».





Все сравнили списки ? Ну и ? Поняли смысл спецоперации вертикали «присоединение-отсоединение»?





Во-первых никто уже так просто не узнает какие токсичные активы и пассивы были адсорбированы «агрегатором» у новорожденных госпредприятий. «Новоиспеченные» уже не ОАО и не несут обязанности по публичному предоставлению финотчетности. Их бухгалтерский «художественный образ» недоступен. Делать выводы по отчетности только «агрегатора» после такой мясорубки будет сложно.





Во-вторых , и это главное — как распорядились долями (собственностью) миноритарных акционеров? Нет их не отобрали безвозмездно и не аннулировали. Общее их количество составило 3 750 владельцев акций (больше всего их в ОАО «Березовский сыродельный комбинат» — 2 268). Во избежание лишнего шума их маленькие доли в молочных и мясных активах «технично и гуманно» трансформировали в мизерные доли хлебо-булочного актива , на который повесили убытки всего района . Владей народ и благодари за заботу.





В-третьих. Теперь легче отчуждать «новорожденных» в темную. Из-за той же недоступности и непрозрачности финотчетности , а также из-за отсутствия необходимости потенциальному инвестору возиться с выкупом акций у миноритариев.





Кстати , выкупом долей у миноритарных акционеров ОАО «Березовский сыродельный комбинат» сейчас занимается «Савушкин продукт». Ну не принято пока в белорусской корпоративной культуре развивать предприятие и давать возможность зарабатывать «лишним».

Возвращаемся у началу, к «Савушкиным». ОАО «Березовский сыродельный комбинат» и ОАО «Ходосы» «присоединялись» как прибыльные и финансово-здоровые предприятия. Вполне возможно , что ОАО «Оршанский молочный комбинат» в своем первом преображении не достаточно удовлетворял запросам инвестора. Витебской вертикали понадобилась еще одна спецоперация по доочистке молочного актива. Иначе, трудно объяснить , чем вызван сверх оперативный двухмесячный ремейк с процедурой «входит и выходит» .









Следите за пока доступной хроникой ЕПФР. Решением общего собрания акционеров ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» от 28 сентября этого года к нему опять было присоединено ПУП «Оршанский молочный комбинат». В результате присоединения деятельность предприятия была прекращена. Затем 2 ноября из него было выделено ПУП «Оршанский горлачик». Наконец 22 ноября ПУП «Оршанский горлачик» было присоединено к ООО «Савушкин-Орша».





Устали читать это безобразие ? Ну да, ну да … Это вы еще не задумывались сколько людей : юристов , бухгалтеров, госчиновников и прочих менеджеров, — и сколько времени они потратили на сопровождение подобных «высокоэффективных » номенклатурных спецопераций.



