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В Беларуси идет латентная «кабинетная приватизация». Новые тренды на этой ниве

08.12.2018 09:16 — Разное | Партизан  
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К группе компаний «Савушкин» в течение квартала отходят три государственных актива молочной отрасли разного калибра. На здоровье , конечно, если при этом соблюдены элементарные правила «чэснай приватизации».

В Беларуси идет латентная «кабинетная приватизация». Новые тренды на этой ниве
фото: news.dtkt.ua
«Па-чэснаму» надо бы начинать с нормативно определенных  и более менее прозрачных процедур : конкурс или аукцион. Но в данных случаях не было даже на них намека.  Приходится констатировать , что в Беларуси идет латентная «кабинетная приватизация» , порядок которой доступен только избранным . Цены предприятий определяются также в тиши кабинетов.


Если в истории  с отчуждением ОАО «Березовского сыродельного комбината» еще были намеки на  «согласование» с президентом и на саму цену проданного объекта , то в двух других случаях даже этого не удосужились сделать. Нам предлагают проглотить свершившиеся факты : ОАО «Савушкина пуща» присоединило к себе недавно стопроцентно государственное  ОАО «Ходосы»,  ООО «Савушкин-Орша» присоединило ПУП «Оршанский горлачик», также ранее являющееся госпредприятием .

Это что, схема такая мудреная новая? За «присоединением» как-бы не очень видно отчуждения госсобственности? Было государственное , потом опля … сказочное «присоединение» и частное. Нет ощущения , что забыли что-то сказать? Где решения исполкомов, Госкомимущества , акты  министерств , правительства или  распоряжения (согласования ) главного, наконец?  Кто все это делает , как и главное «почем рыба»?  Безвозмездно у нас все удачно  только входит в лоно государства , обратного процесса пока не было замечено.

На наш взгляд , весьма показательным в процессах «присоединения-отсоединения» будет демонстрация Оршанской истории.  Там вообще юридически-бухгалтерская спецоперация вертикали.

В конце 2016 г убыточный  ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» принял решение  о присоединение к себе таких же хронически убыточных предприятий молочной и мясной отрасли :

ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» ( доля государства — 100%) ,
ОАО «Оршанский молочный комбинат» ( доля государства — 85,22%) ,
ОАО «Оршасырзавод» ( доля государства — 54,25%),
ОАО «Птицефабрика Оршанская»( доля государства — 99,68%) ,
ОАО «Редьки» (стопроцентно частное предприятие).,
ОАО «Маяк Высокое» ( доля государства — 25,4%) .
 

Справедливости ради скажем , что на самом деле присоединили еще пару государственных унитарных предприятий . Но в данном случае нам до них нет дела , в своем хозяйстве чиновники пусть вытворяют , что хотят. И только  ОАО «Маяк Высокое», единственное прибыльное из всего списка предприятий , не клюнуло на эту аферу и продолжило свою деятельность в 2018 году в прежнем статусе ОАО. Видимо доля государства оказалась маловата , а акционеры более менее принципиальными.

Все остальные  присоединенные предприятия аккурат под новый 2018 год , а именно 29 декабря 2017г. прекратили деятельность в качестве самостоятельных бизнес-единиц .

Оценили масштаб чиновничьей мысли по созданию районного ХЛЕБНО-МОЛОЧНОГО МЯСОКОМБИНАТА? Это не «Смехопанорама» , а хроники  ЕПФР.  А последующие события говорят о том , что целью распорядителей госсобственности было не создание этой «ПИЦЦЫ» из кучи  разнопрофильных предприятий.

Отметим промежуточный результат бурной чиновничьей деятельности : из девяти убыточных предприятий к концу отчетного периода получили лишь одно. «Отличная работа»  для ведомственных отчетов и оценок Минстата !   Валюта баланса «агрегатора» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» выросла в два раза , а убытки в 2,5 раза.

Дальше интереснее.  Уже в первом квартале нового 2018 года происходит «дефрагментация пиццы». В результате обратного процесса  «новую жизнь » обрели :

Производственное унитарное предприятие «Оршанский мясоконсервный комбинат»;
Производственное унитарное предприятие «Оршанский молочный комбинат»
Производственное унитарное предприятие «Оршасырзавод»
«Птицефабрика Оршанская» пока продолжает свою деятельность в статусе филиала «агрегатора».
 

Все сравнили списки ? Ну и ? Поняли смысл спецоперации вертикали «присоединение-отсоединение»?

Во-первых никто уже так просто не узнает какие токсичные активы и пассивы  были адсорбированы «агрегатором»  у новорожденных госпредприятий. «Новоиспеченные» уже не ОАО и не несут обязанности по публичному предоставлению финотчетности. Их бухгалтерский «художественный образ» недоступен.  Делать выводы по отчетности только  «агрегатора» после такой мясорубки будет сложно.

Во-вторых , и это  главное  — как распорядились долями (собственностью) миноритарных акционеров? Нет их не отобрали безвозмездно и не аннулировали. Общее их количество составило 3 750 владельцев акций (больше всего их в ОАО «Березовский сыродельный комбинат» — 2 268). Во избежание лишнего шума  их маленькие доли в молочных и мясных активах «технично и гуманно» трансформировали в мизерные доли хлебо-булочного актива , на который повесили убытки всего района . Владей народ и благодари за заботу.

В-третьих. Теперь легче отчуждать «новорожденных» в темную. Из-за той же недоступности и непрозрачности финотчетности , а также из-за отсутствия необходимости потенциальному инвестору возиться с выкупом акций у миноритариев.

Кстати ,  выкупом долей у миноритарных акционеров ОАО «Березовский сыродельный комбинат» сейчас занимается  «Савушкин продукт».  Ну не принято пока в белорусской корпоративной культуре развивать предприятие и давать возможность  зарабатывать «лишним».
 
Возвращаемся у началу, к «Савушкиным». ОАО «Березовский сыродельный комбинат» и ОАО «Ходосы» «присоединялись» как прибыльные и финансово-здоровые предприятия. Вполне возможно , что ОАО «Оршанский молочный комбинат» в своем первом преображении не достаточно удовлетворял запросам инвестора. Витебской вертикали понадобилась еще одна спецоперация по доочистке молочного актива.  Иначе, трудно объяснить , чем вызван сверх оперативный двухмесячный ремейк с процедурой «входит и выходит» .


Следите за пока доступной хроникой ЕПФР. Решением общего собрания акционеров ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» от 28 сентября этого года к нему опять было присоединено ПУП «Оршанский молочный комбинат». В результате присоединения деятельность предприятия была прекращена. Затем 2 ноября из него было выделено ПУП «Оршанский горлачик». Наконец 22 ноября ПУП «Оршанский горлачик» было присоединено к ООО «Савушкин-Орша».

Устали читать это безобразие ?  Ну да, ну да … Это вы еще  не задумывались сколько людей : юристов , бухгалтеров, госчиновников и прочих менеджеров, — и сколько времени они потратили на сопровождение подобных «высокоэффективных » номенклатурных спецопераций.


 
Теги: Курсы валют
 
 
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К группе компаний «Савушкин» в течение квартала отходят три государственных актива молочной отрасли разного калибра. На здоровье , конечно, если при этом...
 
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