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Глава МИД Литвы: Путин в 2008 году назвал Украину ошибкой истории

08.12.2018 09:10 — Разное | Партизан  
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил на саммите «Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы» в Киеве, что президент России Владимир Путин называл Украину искусственным образованием и ошибкой истории на заседании Совета НАТО-Россия в 2008 году пишет УНИАН.

«Это не была открытая встреча, но это не будет большим грехом, процитировать, что сказал президент Путин союзникам НАТО во время Совета НАТО-Россия и этой встречи, пытаясь как всегда учить и поучать: «с кем вы взаимодействуете, с Украиной? Это не страна, это искусственное образование, это какая-то ошибка истории, вы знаете, это ненормально». И все смотрели друг на друга и говорили: о чем он говорит?», - подчеркнул он.

«(Члены НАТО) не могли поверить, может, не поняли что-то, но мы были среди немногих, кто сказал, нет, он это имеет в виду», - подчеркнул глава МИД Литвы. «2008-й год не касался Украины, а Грузии. Но позже это была Украина - это был Крым. Опять, те, кто воспринял это как неожиданность, это были не мы. Мы сказали: вы не должны удивляться, потому что это было сделано в Грузии, и с этой неожиданностью согласились», - сказал Линкявичюс.


 
 
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил на саммите «Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы» в Киеве, что президент России Владимир...
 
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