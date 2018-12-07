Глава МИД Литвы: Путин в 2008 году назвал Украину ошибкой истории

«Это не была открытая встреча, но это не будет большим грехом, процитировать, что сказал президент Путин союзникам НАТО во время Совета НАТО-Россия и этой встречи, пытаясь как всегда учить и поучать: «с кем вы взаимодействуете, с Украиной? Это не страна, это искусственное образование, это какая-то ошибка истории, вы знаете, это ненормально». И все смотрели друг на друга и говорили: о чем он говорит?», - подчеркнул он.









«(Члены НАТО) не могли поверить, может, не поняли что-то, но мы были среди немногих, кто сказал, нет, он это имеет в виду», - подчеркнул глава МИД Литвы. «2008-й год не касался Украины, а Грузии. Но позже это была Украина - это был Крым. Опять, те, кто воспринял это как неожиданность, это были не мы. Мы сказали: вы не должны удивляться, потому что это было сделано в Грузии, и с этой неожиданностью согласились», - сказал Линкявичюс.



