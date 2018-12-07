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Табачная компания перешла на марихуану
Крупнейшая табачная компания Altria Group (материнская компания Philip Morris USA, владеющая торговыми марками Marlboro и Parliament) выкупила 45% акций канадского производителя марихуаны Cronos Group.
Как
«Инвестиции в наше эксклюзивное партнерство с Cronos Group на растущем глобальном рынке каннабиса открывают невероятные возможности роста для Altria», - заявили представители компании.
Отмечается, что сумма сделки составила примерно 1,8 миллиарда долларов. Соглашение предусматривает, что четыре кресла из семи в совете директоров Cronos Group достанутся Altria Group. Также табачная компания может рассчитывать на увеличение доли в бизнесе до 55% в ближайшие четыре года.
17 октября в Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны для использования ее в рекреационных целях. На следующий день канадцы обрушили продающие марихуану сайты и стали выстраиваться в очереди за несколько часов до официального открытия точек продажи. Спустя пять дней после легализации употребления каннабиса специализированные магазины сообщили о нехватке этого товара.
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Крупнейшая табачная компания Altria Group (материнская компания Philip Morris USA, владеющая торговыми марками Marlboro и Parliament) выкупила 45% акций канадского производителя...
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