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Где в Европе самый загрязненный воздух?

08.12.2018 08:57 — Разное | Партизан  
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только в 2016 году от загрязнения воздуха погибли 7 миллионов человек.



По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), в Европе в 2015 году из-за загрязнения воздуха преждевременно умерли около полумиллиона человек. При этом в некоторых частях континента ситуация значительно хуже, чем в других, сообщает DW.

Где в Европе небезопасно дышать воздухом

В 1990 году в Европе от воздействия мелкодисперсных частиц - то есть микроскопической пыли диаметром менее 2,5 микрометров, которая оседает в легких и вызывает проблемы с органами дыхания и кровообращением - преждевременно умерли около 1 миллиона человек. За последние десятилетия число таких смертей неуклонно сокращалось. Тем не менее уровень загрязнения воздуха в некоторых местах по-прежнему является опасным и превышает максимум, определенный законом - особенно в городах. До 90 процентов жителей Европы дышат опасным для здоровья воздухом.


Воздух загрязняют множество микроэлементов, включая мелкодисперсные частицы диоксида азота, так называемого приземного озона и аммиака. Последнее особенно беспокоит Альберто Гонсалеса, эксперта по качеству воздуха EEA. По его словам, когда аммиак попадает в атмосферу, он становится особенно опасным, поскольку смешивается с автомобильными выбросами и производит новые твердые частицы.

Около 94 процентов выброса аммиака в ЕС приходится на сельское хозяйство. Эта сфера - одна из немногих, в результате деятельности в которой вредные выбросы не сократились существенно с 1990 года. "Очень важно наконец-то начать что-то делать и в сельском хозяйстве для борьбы с загрязнением воздуха", - отметил Гонсалес в интервью DW.

Болгария - самая загрязненная страна ЕС

Мелкодисперсные частицы являются наиболее смертоносной причиной загрязнения воздуха, их уровень особенно высок в Центральной и Восточной Европе. Определенную роль в их образовании играют устаревшие промышленные объекты, однако бытовое отопление с использованием низкокачественных видов топлива - таких как уголь и древесина - вот главная причина.

Наиболее загрязненной страной в ЕС является Болгария, в ней больше всего людей преждевременно умирают из-за загрязнения воздуха (в перерасчете на 100 тысяч человек). Большинство из этих смертей также связаны с мелкодисперсными частицами из систем отопления, уверен Гонсалес.


В противоположном конце списка находится Норвегия, она является единственной страной в Европе, в которой уровень загрязнения воздуха значительно ниже норм безопасности, определенных ВОЗ (которые в свою очередь значительно строже норм Евросоюза). Этого удалось достичь в основном благодаря эффективной государственной политике, такой как поощрение экологически чистого транспорта.


 
 
Ссылка на источник 24
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только в 2016 году от загрязнения воздуха погибли 7 миллионов человек.
 
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