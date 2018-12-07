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Мечта Хворостовского сбылась, но он ее не увидел

08.12.2018 08:49 — Разное | Партизан  
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Дирижёр и друг оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося год назад, Константин Орбелян рассказал ТАСС о последней мечте артиста — поучаствовать в записи оперы Джузеппе Верди "Риголетто".


Дмитрий Хворостовский. Фото: ©РИА Новости/Владимир Вяткин

— Когда в 2015 году ему сообщили, что он болен, Дмитрий сказал мне: "Я должен сделать ещё две вещи — записать "Риголетто" и оперу Свиридова "Отчалившая Русь". И вот в июле 2016 года в Каунасе с моим оркестром, которым я дирижирую, вместе с потрясающими артистами — нынешней суперзвездой, солисткой "Метрополитен-опера" Надин Сьерра, замечательным тенором Франческо Демуро и другими — мы записали оперу, — рассказал он.

Мечта певца сбылась, однако увидеть "диск в окончательном виде" Хворостовскому не удалось: он вышел в день смерти артиста, пишет Лайф. После записи "Риголетто" Хворстовский и Орбелян записали "Отчалившую Русь", которая в день похорон Дмитрия была номинирована на премию "Грэмми".


Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет. За два года до этого у него диагностировали опухоль мозга.

Как писал ранее Лайф, запись оперы "Риголетто" в исполнении Хворостовского была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Лучшая запись оперного произведения". Церемония вручения награды пройдёт в феврале следующего года.


 
 
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Дирижёр и друг оперного певца Дмитрия Хворостовского, скончавшегося год назад, Константин Орбелян рассказал ТАСС о последней мечте артиста — поучаствовать в...
 
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