В Италии в ночном клубе возникла давка: шесть человек погибли, более 100 пострадали

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Давка произошла во время концерта рэпера Сфера Эббаста около часа ночи по местному времени (около 3 часов ночи по минскому). В клубе находилось около тысячи человек.





По предварительным данным, панику в заведении спровоцировало то, что кто-то распылил перцовый баллончик. Люди пытались выбраться из помещения, в результате возникла давка. По данным местных СМИ, погибли не менее 6 человек, около 120 пострадали. Все пострадавшие отправлены в больницы. По данным медиков, 10 человек находятся в тяжелом состоянии.









Сообщается, что аварийный выход был закрыт. «Мы танцевали, когда мы почувствовали кислый запах. Мы побежали к одному из аварийных выходов, но он был закрыт, охранники сказали нам вернуться», — рассказал пострадавший в результате происшествия подросток.



