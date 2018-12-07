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Мужчина попал под поезд метро на станции "Первомайская"
Ночью 7 декабря мужчина попал под поезд на станции метро "Первомайская", сообщается в официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена.
"7 декабря в 22.54 на станции "Пeрвомайская" под состав попал мужчина. Ведутся соответствующие действия, связанные с данным происшествием. Задержка движения составила 17 минут", - говорится в сообщении.
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Ночью 7 декабря мужчина попал под поезд на станции метро "Первомайская", сообщается в официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена. "7 декабря в 22.54 на станции...
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