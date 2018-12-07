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В Витебске зажатую дверями автобуса женщину протащило по земле

08.12.2018 10:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 7 декабря в Витебске застрявшую в дверях автобуса женщину протащило по земле.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, инцидент случился на остановке по улице Гагарина. 59-летняя гражданка выходила из городского пассажирского автобуса, держась за поручень двери. Водитель не заметил, что пассажирка ещё не закончила выходить и закрыл двери.  

В Витебске зажатую дверями автобуса женщину протащило по земле
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома  

Рука женщины оказалась зажата. Когда автобус начал движение, пенсионерка упала, после чего её несколько метров тянуло по земле.  

У пострадавшей перелом стопы, гражданка доставлена в медучреждение.  

Проводится проверка.  

Сотрудники ГАИ устанавливают очевидцев аварии. Если вам что-либо известно о произошедшем, сообщите об этом по телефонам: 8 (0212) 58-44-44, 8 (0212) 23-01-51, 8 (029) 621-44-44, 8 (029) 721-44-44.  

Зимой 2018 года в Воложинском районе рейсовый автобус сбил 35-летнюю женщину. 

Пешеход скончалась на месте – подробности здесь.  
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 7 декабря в Витебске застрявшую в дверях автобуса женщину протащило по земле.  
 
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