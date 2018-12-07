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В Витебске зажатую дверями автобуса женщину протащило по земле
Новости Беларуси. Днём 7 декабря в Витебске застрявшую в дверях автобуса женщину протащило по земле.
Как
Рука женщины оказалась зажата. Когда автобус начал движение, пенсионерка упала, после чего её несколько метров тянуло по земле.
У пострадавшей перелом стопы, гражданка доставлена в медучреждение.
Проводится проверка.
Сотрудники ГАИ устанавливают очевидцев аварии. Если вам что-либо известно о произошедшем, сообщите об этом по телефонам: 8 (0212) 58-44-44, 8 (0212) 23-01-51, 8 (029) 621-44-44, 8 (029) 721-44-44.
Зимой 2018 года в Воложинском районе рейсовый автобус сбил 35-летнюю женщину.
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Новости Беларуси. Днём 7 декабря в Витебске застрявшую в дверях автобуса женщину протащило по земле.
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