Что делать, если у вас беспокойные соседи

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Думаю, каждый из тех, кто живёт в многоквартирном доме, сталкивался с проблемой, которую можно условно назвать «беспокойные соседи». Как правило, они любят «пожужжать» дрелью или перфоратором, начать танцевать под громкую музыку во время обеденного сна вашего малыша или слишком бурно отмечать какой-либо праздник. Многие из нас стараются не обращать на это внимания, не желая портить отношения с соседями или настроение себе, но всё же все мы должны знать свои права. Что же нам стоит помнить?

Помним о правилах

Можно ли найти управу на соседа, не уважающего других жильцов?

Конечно. Ведь в таких случаях он нарушает не только покой соседей, но и правила пользования жилыми помещениями, установленные законодательством. С начала этого года в суде Мстиславского района рассмотрено 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 21.16 «Нарушение правил пользования жилым помещением» КоАП РБ. Конечно, это не самая большая по численности категория дел, однако далеко не все конфликтные ситуации рассматриваются в суде.

Отдыхать нужно культурно

Самое частое нарушение — шум. Шумные жильцы найдутся почти в каждом подъезде. Они любят повеселиться, часто приглашают гостей, могут среди ночи устроить песенный конкурс или вдруг начать выяснять между собой отношения. Так, например, случилось по ул. Первомайской г. Мстиславля. Здесь соседи пожаловались на жительницу Г., которая ближе к полуночи после бурного застолья стала шуметь. Жильцы дома пытались урезонить женщину, однако ничто её не остановило. Всё это переполнило чашу терпения соседей, и они обратились в милицию с просьбой привлечь шумного жильца к административной ответственности. Сотрудники милиции составили протокол. Нарушение правил пользования жилым помещением повлекло наложение штрафа в размере 2 базовых величин. Однако это не возымело действия на нерадивую соседку. По прошествии нескольких месяцев она снова устроила бурное гуляние среди ночи.





Доносившиеся из «нехорошей квартиры» громкие крики и нецензурная брань не давали отдохнуть соседям. Как оказалось впоследствии, здесь произошёл скандал между хозяйкой квартиры и её дочерью. Подогретые спиртным, они настолько увлеклись выяснением отношений, что даже и не думали о том, что ссору слышит весь подъезд. В итоге женщина была снова оштрафована.

Остаётся только посочувствовать соседям буйной жительницы, которая дважды за год умудрилась получить штраф за нарушение правил пользования жилым помещением. Есть распространённое заблуждение: многие люди ошибочно считают, что до 23 часов в своей квартире они вправе делать, что хотят. На самом деле правила предписывают пользоваться телевизорами, радиоприёмниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других граждан в жилом доме (п. 7.10).

Если в доме запашок

У жильцов дома по улице Фрунзе также были претензии к соседу. Жить с ним рядом стало непросто. Дело в том, что жилец считает излишними уборку и ремонт в квартире. Запах и антисанитария заставляет соседей периодически обращаться с жалобами. Однако привести жилище в надлежащее санитарное состояние он не спешил. Теперь ему придётся платить штраф, который по решению суда составил 1 базовую величину. Ведь по правилам, согласно пункту 7.2 Правил пользования жилыми помещениями, граждане обязаны соблюдать установленные для проживания санитарно-эпидемиологические, технические требования, содержать в чистоте и порядке жилые помещения, включая подсобные и т.д.

И снова этот ремонт

Ещё одно серьёзное испытание добрососедских отношений — ремонт. Многие уверены, что вполне могут заниматься шумными работами с 7.00 до 23.00, не обращая внимания на соседей. Однако в дневное время суток тоже есть определённые ограничения, нарушение которых наказуемо. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. «Об утверждении Положения о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах», запрещается производить в выходные и праздничные дни работы, создающие шум или вибрацию; в рабочие дни начинать работы ранее 9 часов и заканчивать их позднее 19, а также применять при производстве работ оборудование и инструменты, от работы которых уровень шума и вибрации превышает установленные санитарные нормы. За нарушение подобного предписания предусмотрен большой штраф. Что же делать тем, кто может заниматься ремонтом только в выходные или после работы? Выход есть: договариваться с соседями по-доброму.





Но этого не пожелала делать жительница Л., которая проживает по ул. Ворошилова. Женщина в ночное время решила заняться ремонтом мебели. Так что вполне естественно, что соседи не смогли это стерпеть. Нарушительница спокойствия получила штраф в размере одной базовой величины.

Резюмируем

Живя в многоквартирном доме, нужно помнить не только о таком понятии, как добрососедство, но и хорошо знать о существующих правилах пользования жилыми помещениями. Ведь известно, что незнание закона не освобождает от ответственности.