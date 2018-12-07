|
МАРТ вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина о госзакупках
08.12.2018 11:09 — Разное | Ежедневник
Проект постановления предусматривает комплекс мер, направленных на реализацию закона, а также на устранение выявленных ранее недостатков при реализации госзакупок.
Как сообщила пресс-служба МАРТ, проект постановления Совета министров подготовлен в рамках принятой в июле текущего года
Документ предусматривает утверждение дополнительных требований к участникам процедур государственных закупок. Например, при закупе услуг по организации питания в учреждениях образования, здравоохранения. В этой сфере
Постановление также устанавливает перечень документов, подтверждающих право применения преференциальной поправки, которой сегодня часто необоснованно пользуются многие недобросовестные поставщики.
Документ будет четко оговаривать и исключительные случаи, в которых возможно изменение условий договора на государственную закупку. Сейчас этим также очень часто злоупотребляют.
С текстом проекта постановления и обоснованием к нему можно ознакомиться в разделе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект постановления предусматривает комплекс мер, направленных на реализацию закона, а также на устранение выявленных ранее недостатков при реализации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)