МАРТ вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина о госзакупках





Проект постановления предусматривает комплекс мер, направленных на реализацию закона, а также на устранение выявленных ранее недостатков при реализации госзакупок.

Как сообщила пресс-служба МАРТ, проект постановления Совета министров подготовлен в рамках принятой в июле текущего года новой редакции Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» , которая вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Документ предусматривает утверждение дополнительных требований к участникам процедур государственных закупок. Например, при закупе услуг по организации питания в учреждениях образования, здравоохранения. В этой сфере Комитет государственного контроля выявил множественные нарушения и присутствие необоснованных посредников . Постановление позволит привлекать к исполнению договоров только квалифицированных исполнителей, имеющих соответствующий персонал, уверяют в МАРТ.

Постановление также устанавливает перечень документов, подтверждающих право применения преференциальной поправки, которой сегодня часто необоснованно пользуются многие недобросовестные поставщики.

Документ будет четко оговаривать и исключительные случаи, в которых возможно изменение условий договора на государственную закупку. Сейчас этим также очень часто злоупотребляют.

С текстом проекта постановления и обоснованием к нему можно ознакомиться в разделе «Законодательство/Общественное обсуждение проектов» .