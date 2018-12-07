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МАРТ вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина о госзакупках

08.12.2018 11:09 — Разное | Ежедневник  
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МАРТ вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина о госзакупках

Проект постановления предусматривает комплекс мер, направленных на реализацию закона, а также на устранение выявленных ранее недостатков при реализации госзакупок.

Как сообщила пресс-служба МАРТ, проект постановления Совета министров подготовлен в рамках принятой в июле текущего года новой редакции Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», которая вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Документ предусматривает утверждение дополнительных требований к участникам процедур государственных закупок. Например, при закупе услуг по организации питания в учреждениях образования, здравоохранения. В этой сфере Комитет государственного контроля выявил множественные нарушения и присутствие необоснованных посредников. Постановление позволит привлекать к исполнению договоров только квалифицированных исполнителей, имеющих соответствующий персонал, уверяют в МАРТ.

Постановление также устанавливает перечень документов, подтверждающих право применения преференциальной поправки, которой сегодня часто необоснованно пользуются многие недобросовестные поставщики.

Документ будет четко оговаривать и исключительные случаи, в которых возможно изменение условий договора на государственную закупку. Сейчас этим также очень часто злоупотребляют.

С текстом проекта постановления и обоснованием к нему можно ознакомиться в разделе «Законодательство/Общественное обсуждение проектов».

 
 
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Проект постановления предусматривает комплекс мер, направленных на реализацию закона, а также на устранение выявленных ранее недостатков при реализации...
 
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