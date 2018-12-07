В Быховском районе пенсионерку убили ради бутылки водки и 80 рублей

Сообщение об исчезновении пенсионерки поступило в милицию 5 декабря. Знакомые не видели ее несколько дней. Оперативники обнаружили женщину у нее дома мертвой.

Выяснилось, что 1 декабря двое злоумышленников наведались к женщине, чтобы украсть у нее спиртное. Они также потребовали деньги. Поскольку женщина была слабослышащей, мужчины писали ей угрожающие записки.

Получив отказ, подозреваемые избили пенсионерку, забрали 80 рублей и бутылку водки, после чего ушли. Дверь они закрыли снаружи на навесной замок.