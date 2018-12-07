ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Быховском районе пенсионерку убили ради бутылки водки и 80 рублей

08.12.2018 11:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Быховском районе пенсионерку убили ради бутылки водки и 80 рублей
УГКСЭ по Могилевской области / Следственный комитет РБ

Сообщение об исчезновении пенсионерки поступило в милицию 5 декабря. Знакомые не видели ее несколько дней. Оперативники обнаружили женщину у нее дома мертвой. 

Выяснилось, что 1 декабря двое злоумышленников наведались к женщине, чтобы украсть у нее спиртное. Они также потребовали деньги. Поскольку женщина была слабослышащей, мужчины писали ей угрожающие записки.

Получив отказ, подозреваемые избили пенсионерку, забрали 80 рублей и бутылку водки, после чего ушли. Дверь они закрыли снаружи на навесной замок. 

В рамках расследования уголовного дела следователями назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая, трасологическая, биологические и генетические экспертизы, а также почерковедческая экспертиза для установления исполнителя текстов с угрозами, сообщил официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей БОЛСУ

В Быховском районе пенсионерку убили ради бутылки водки и 80 рублей
Мужчина напал с ножом на пенсионерку
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержаны двое мужчин: одному 30 лет, другому 54 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ вынес на общественное обсуждение проект постановления Совмина о госзакупках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика