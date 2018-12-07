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Лукашенко изменил границы ландшафтных зон у заказника «Лебяжий». Что это значит?

08.12.2018 11:32 — Разное | Tut.by  
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Новым указом президента от 5 декабря изменены границы ландшафтно-рекреационных зон в районе заказника «Лебяжий», возле которого «Тапас» стоит жилой комплекс и ресторан. Это следует из опубликованного на Национальном правовом портале документа. Читайте, что все это значит.


Фото: мотолькопомоги.бел

Был лес — стало живописное место для отдыха и развлечений

Согласно указу № 468 от 5 декабря, в генеральный план вносятся следующие изменения. Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРпр в границах проспекта Победителей и улицы Ратомской исключается участок площадью 1,57 гектара, который включается в состав ландшафтно-рекреационной подзоны ЛР-1'.


Скриншот из документа на pravo.by

Согласно регламентам Генплана это значит, что природная-ландшафтно-рекреационная территория с низкой рекреационной нагрузкой (типа леса или гидропарка) превращается в центр науки, культуры, здоровья, туризма, отдыха и развлечений с высокими рекреационными нагрузками, для которых необходимо обеспечить высокий уровень природного окружения. Проще говоря, был лес — стало живописное место для отдыха и развлечений. И это место согласно указа находится между заказником «Лебяжий» и зоной жилой смешанной застройки. Как видим — это застройка «Тапаса», который возводит тут «Олимпик Парк» с рестораном в прибрежной зоне.


Изображение: «Яндекс Карты»

Как мы сообщали ранее, строительство идет именно в буферной зоне между заказником и жильем.


Фото: мотолькопомоги.бел

И если раньше на этом участке можно было застраивать лишь до 1% территории, то сейчас — до 18. Раньше на гектаре этой земли можно было построить только сто квадратных метров, сейчас — 1800. Как видим, уровень человеческого воздействия на эту природную зону возрастает почти в 20 раз.

Заказник «Лебяжий» тоже уменьшился

Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРпроо исключается 0,13 гектара и включается в состав зоны ЛРпр.


Скриншот из документа на pravo.by

Это значит, что 0,13 гектара территории особо охраняемой территории (заказника «Лебяжий») переводится в разряд природной-ландшафтно-рекреационной территории с низкой рекреационной нагрузкой (типа леса или гидропарка). Раньше эту территорию вообще нельзя было как-то градостроительно осваивать, а теперь — совсем минимально, но можно. Как минимум закон позволяет застроить до 1% ее территории

Напомним, недавно мы писали о том, что «Тапас» начал строить ресторан в прибрежной зоне заказника «Лебяжий», которая раньше рассматривалась как буферная зона между заказником и «Олимпик Парком». Эта история возмутила активистов, но застройщик уверял, что все законно. Судя по всему, теперь это действительно так.

 
 
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