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Лукашенко изменил границы ландшафтных зон у заказника «Лебяжий». Что это значит?
Новым указом президента от 5 декабря изменены границы ландшафтно-рекреационных зон в районе заказника «Лебяжий», возле которого «Тапас» стоит жилой комплекс и ресторан. Это следует из опубликованного на Национальном правовом портале
Был лес — стало живописное место для отдыха и развлечений
Согласно указу № 468 от 5 декабря, в генеральный план вносятся следующие изменения. Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРпр в границах проспекта Победителей и улицы Ратомской исключается участок площадью 1,57 гектара, который включается в состав ландшафтно-рекреационной подзоны ЛР-1'.
Согласно регламентам Генплана это значит, что природная-ландшафтно-рекреационная территория с низкой рекреационной нагрузкой (типа леса или гидропарка) превращается в центр науки, культуры, здоровья, туризма, отдыха и развлечений с высокими рекреационными нагрузками, для которых необходимо обеспечить высокий уровень природного окружения. Проще говоря, был лес — стало живописное место для отдыха и развлечений. И это место согласно указа находится между заказником «Лебяжий» и зоной жилой смешанной застройки. Как видим — это застройка «Тапаса», который возводит тут «Олимпик Парк» с рестораном в прибрежной зоне.
Как мы сообщали ранее, строительство идет именно в буферной зоне между заказником и жильем.
И если раньше на этом участке можно было застраивать лишь до 1% территории, то сейчас — до 18. Раньше на гектаре этой земли можно было построить только сто квадратных метров, сейчас — 1800. Как видим, уровень человеческого воздействия на эту природную зону возрастает почти в 20 раз.
Заказник «Лебяжий» тоже уменьшился
Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРпроо исключается 0,13 гектара и включается в состав зоны ЛРпр.
Это значит, что 0,13 гектара территории особо охраняемой территории (заказника «Лебяжий») переводится в разряд природной-ландшафтно-рекреационной территории с низкой рекреационной нагрузкой (типа леса или гидропарка). Раньше эту территорию вообще нельзя было как-то градостроительно осваивать, а теперь — совсем минимально, но можно. Как минимум закон позволяет застроить до 1% ее территории
Напомним, недавно мы
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Был лес - стало место для отдыха и развлечений.
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