Для белорусских подростков заработали Школы активного гражданина

Школы активного гражданина появились во всех учебных заведениях Беларуси, сокращенно ШАГ. Это новый проект Министерства образования, передает телеканал «МИР 24».

Теперь старшеклассники раз в месяц встречаются с политиками, общественными деятелями, учеными, журналистами и писателями. В основе дискуссий с подрастающим поколением – важные и резонансные темы, которые волнуют общество.

«Девять шагов, которые предусматривает этот проект, позволяют ребятам познакомиться со всеми сферами жизни современного белорусского общества. Наш проект не заканчивается на Беларуси. Мы приглашаем гостей из соседних стран, наших партнеров по СНГ», – отметила координатор проекта «ШАГ» гимназии №31 г. Минска Эмилия Родько.

В Минобразования убеждены: такие встречи позволяют сформировать коммуникативные навыки у подростков и помогают поколению «Z» не быть общественно пассивным.